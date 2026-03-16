Spieler levelt 9 Jahre lang in einem Spiel, um eine Tür zu öffnen - am Ende schafft er es als erster und einziger, aber verrät niemandem, was sich dahinter verbirgt

Tibia ist an sich schon ein spannender Sonderfall, aber eine Person, die das MMO schon vor geraumer Zeit gespielt hat, ist eine echte Legende: Kharsek soll neun Jahre gegrindet haben, nur um eine ganz bestimmte Tür im Spiel öffnen zu können – als es soweit war, hat der Mensch alles für sich behalten.

Tibia-Spieler kann nach 9 Jahren endlich legendäre Tür öffnen

Falls ihr euch jetzt fragt, was Tibia ist: Dabei handelt es sich um ein MMO aus Deutschland, das nächstes Jahr schon seinen 30. Geburtstag feiert. Richtig gelesen: Wo manches Service-Game schon nach Wochen oder Monaten wieder abgeschaltet wird, hält sich dieses Spiel einfach schon seit 1997.

Im Grunde funktioniert Tibia wie World of Warcraft und Co., nur dass es noch ein bisschen härter und weniger hübsch ist. Es wird immer noch mit Updates und neuen Inhalten versorgt:

0:34 Tibia: Das deutsche MMORPG bekommt eine neue Klasse

Autoplay

In Tibia gab es schon vor vielen, vielen Jahren eine Tür, die nur von Charakteren mit Stufe 999 geöffnet werden konnte. Was manche als Scherz einordneten, war für Kharsek eine Herausforderung. Der Spieler hat der Legende nach von 2007 bis 2016 Level um Level gegrindet, damit er endlich irgendwann diese Tür öffnen kann.

Vor ziemlich genau 10 Jahren war es dann soweit. Nachdem er oder sie als erste*r Tibia-Spieler*in überhaupt Level 700, Level 800 und Level 900 erreicht hatte, konnte die Tür endlich angegangen werden. Am 1. August 2016 begab sich Kharsek zu besagter Tür – und verschwand einfach hindurch.

Die allermeisten Spieler*innen hätten dieses besondere Event eventuell gestreamt oder aufgezeichnet. Falls nicht, wäre doch aber vielleicht zumindest ein Reddit-Post mit einem Screenshot drin gewesen. Immerhin wusste bis zu diesem Zeitpunkt niemand, was sich hinter der sagenumwobenen Tür befand.

Aber Kharsek meldete sich nirgendwo zu Wort und behielt das Geheimnis einfach für sich. Die Community war baff und wandte sich sogar an das Tibia-Entwicklerstudio ClipSoft. Die erklärten aber lediglich, da auch nichts machen zu können und keinerlei Druck auf Kharsek ausüben zu wollen.

Das Geheimnis blieb aber nicht allzu lange ein Geheimnis. Wenige Monate später erreichte der nächste Tibia-Spieler Stufe 999 und konnte durch die Tür gehen. Er wollte das Ganze auch streamen, allerdings nicht einfach so, sondern nur, wenn er insgesamt 5.000 US-Dollar dafür bekommt. Die Summe (und sehr viel Frust) kam tatsächlich zusammen.

Verzeiht uns die Spoiler rund um ein vor zehn Jahren gelüftetes Geheimnis: Hinter der Tür verbarg sich ein Portal zu Schrödingers Insel. Dort gab es einen Pokal, diverse Händler und generell gute Strand- sowie Urlaubsvibes.

Kharsek konnte seine Nummer Eins-Position in Tibia übrigens recht lange halten, auch wenn er zwischenzeitlich von anderen Spieler*innen überholt wurde, was die Charakter-Stufen angeht. Aktuell soll seine Spielfigur bei einem Level von über 1700 stehen.

Kennt ihr Tibia? Habt ihr den Wirbel um die Level 999-Tür damals mitbekommen?