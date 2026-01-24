Supermarkt verkauft niedliches Plüsch-Toilettenpapier von Jellycat zwischen den normalen Klorollen - und 6000 Fans freuen sich

Na, wurdet ihr auch schon mal aus dem Klopapier-Regal angelächelt?

"Plüsch-Toilettenpapier" klingt wahrscheinlich erst einmal ziemlich wild, sofern ihr Jellycat noch nicht kennt. Nein – mit dem Plushie sollt ihr euch nicht den Hintern abwischen. Die Marke empfindet ihre niedlichen Figuren einfach nur sehr oft Alltagsgegenständen nach. Das hat einen Supermarkt offenbar zu einer kreativen Sortierung seines Angebots inspiriert und Fans feiern es.

Jellycat-Fan zeigt charmantes Foto aus einem Supermarkt

Dass Lebensmittelläden neben Konserven, Obst, Gemüse und Co. auch allerlei anderen Kram verkaufen, ist nicht ungewöhnlich. In einigen Fällen sind auch mal angesagte Sammelfiguren oder ähnliches dabei. Bei dem Bild, das Reddit-User Telemachus1331 von seinem lokalen Laden postet, macht es vor allem die kuriose Anordnung:

Zwischen der ganz gewöhnlichen "Kackpappe" lachen uns hier gut gelaunt die Jellycat-Pendants an. Fans der Marke haben dem Beitrag daraufhin knapp 6.500 Däumchen nach oben gegeben. Und auch in den Kommentaren freuen sich viele über die gleichermaßen unpassende wie punktgenaue Sortierung.

User plasticvictim merkt beispielsweise an:

Omg, allein der Fakt, dass der Preissticker tatsächlich "Jellycat" sagt und sie da sein sollen (ich dachte zuerst, jemand im Laden hätte sie da zum Spaß platziert).

Several-Cycle8290 findet, dass die Person, die sich das ausgedacht hat, eine Gehaltserhöhung verdient.

Hier könnt ihr euch weitere beliebte Kreationen von Jellycat anschauen:

0:19 Jellycat zeigt im Park Life Trailer einige der beliebtesten Plushys bei Outdoor-Aktivitäten

Zu sehen ist (oder war, der Beitrag ist bereits ein paar Monate alt) die Regalsortierung in einem Laden in Portland, Oregon. Aber einige Reddit-User wurden auch schon in anderen Läden von witzig platzierten Jellycats überrascht. Gerade bei den vielen Plüschfiguren, die Lebensmitteln nachempfunden sind, passt das ja auch einfach gut.

Etliche Fans sind aber auch einfach generell begeistert von dem ganz speziellen Plüsch-Kumpel. "Sie sehen so höflich aus", schreibt eine Person. Eine andere möchte ein eigenes Emotional-Support-Klopapier.

Dass dieses "Toilettenpapier" mit 30 Dollar ganz schön teuer ist, merken auch einige User an. Verglichen mit den anderen Klorollen im Regal trifft das natürlich besonders zu. Günstig sind die beliebten Plushies aber auch ganz allgemein nicht, wie das eben bei den meisten Dingen ist, die im Trend sind.

Wie findet ihr die Idee des Supermarkts? Oder allgemein: Hättet ihr auch gerne plüschiges Emotional-Support-Toilettenpapier?