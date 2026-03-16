"Ein Realismusgefühl, das ich seit RDR2 nicht mehr gespürt habe": Fotografin lobt neues Open World-Spiel in den höchsten Tönen

Die Legende von Khiimori schickt euch als Kurierreiterin durch die Mongolei.

Anfang März startete das Open World-Spiel Die Legende von Khiimori in die Early Access-Phase. Ihr schlüpft darin in die Rolle der Kurierreiterin Naraa, die in der historischen Mongolei Pakete ausliefern muss. Neben der Erkundung der Welt sind auch Crafting sowie die Pflege eurer gesattelten Untersätze wichtige Bestandteile des Spiels.

Bei vielen kommt der Titel bereits ziemlich gut an – und das nicht nur bei Fans von Open World-Spielen. PC Gamer hat mit der Pferde-Expertin und -Fotografin Chelsea Farcace über die Darstellung der Tiere in Die Legende von Khiimori gesprochen. Und die ist davon spürbar angetan.

1:27 Windstorm: The Legend of Khiimori kündigt Release-Termin für den Early Access an

Autoplay

Lob für Animationen, Gangarten und Co.

Wie PC Gamer schreibt, sei Chelsea Farace über die Jahre auf der Suche nach dem "perfekten Pferdespiel" gewesen, viele davon waren ihrer Einschätzung allerdings gerade nur "gut genug". Speziell "die Tiefe, der Realimus und die Seele" würden vielen Titeln fehlen.

Die Legende von Khiimori hingegen habe diese Hürde nahezu sofort übersprungen, wie die Fotografin erzählt. Und nennt Titel direkt in einem Atemzug mit einem der wohl einflussreichsten Open World-Spiele der letzten zehn Jahre:

"[...] Es gibt ein wunderschönes Gefühl von Realismus, das ich seit RDR2 nicht mehr gespürt habe, und ich liebe es."

Konkret benennt Chelsea Farace unter anderem bestimmte Animationen der Pferde – etwa beim Zeigen der Zähne oder Schwimmen – sowie die korrekte Darstellung bei den unterschiedlichen Gangarten der Pferde wie Trab und Galopp. Man habe das Gefühl, dass die Personen hinter dem Spiel gerade diesen Aspekt von Legende von Khiimori versucht hätten, "richtig zu machen", so die Pferde-Expertin.

Wer also etwas für Pferde übrig hat, sollte sich den Early Access-Titel also unbedingt mal anschauen. Das findet übrigens auch Kollege Max – auch wenn die Entwickler*innen noch einige Arbeit vor sich haben:

Die Legende von Khiimori wurde ursprünglich im Jahr 2024 angekündigt, damals trug es noch den Zusatz "Windstorm". Dieser wurde mittlerweile gestrichen, das ungewöhnliche Setting und der Mix aus Pferde- und Survival-Spiel ist aber geblieben.

Der Release des Spiels ist grob für das Jahr 2027 geplant, erscheinen soll Die Legende von Khiimori auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.