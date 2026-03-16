"Ein Realismusgefühl, das ich seit RDR2 nicht mehr gespürt habe": Fotografin lobt neues Open World-Spiel in den höchsten Tönen

Der Early Access kommt nicht nur wegen seiner schicken offenen Spielwelt gut an. Manche feiern den Titel auch für seine Pferdedarstellung.

Tobias Veltin
16.03.2026 | 20:00 Uhr

Die Legende von Khiimori schickt euch als Kurierreiterin durch die Mongolei. Die Legende von Khiimori schickt euch als Kurierreiterin durch die Mongolei.

Anfang März startete das Open World-Spiel Die Legende von Khiimori in die Early Access-Phase. Ihr schlüpft darin in die Rolle der Kurierreiterin Naraa, die in der historischen Mongolei Pakete ausliefern muss. Neben der Erkundung der Welt sind auch Crafting sowie die Pflege eurer gesattelten Untersätze wichtige Bestandteile des Spiels.

Bei vielen kommt der Titel bereits ziemlich gut an – und das nicht nur bei Fans von Open World-Spielen. PC Gamer hat mit der Pferde-Expertin und -Fotografin Chelsea Farcace über die Darstellung der Tiere in Die Legende von Khiimori gesprochen. Und die ist davon spürbar angetan.

Video starten 1:27 Windstorm: The Legend of Khiimori kündigt Release-Termin für den Early Access an

Lob für Animationen, Gangarten und Co.

Wie PC Gamer schreibt, sei Chelsea Farace über die Jahre auf der Suche nach dem "perfekten Pferdespiel" gewesen, viele davon waren ihrer Einschätzung allerdings gerade nur "gut genug". Speziell "die Tiefe, der Realimus und die Seele" würden vielen Titeln fehlen.

Die Legende von Khiimori hingegen habe diese Hürde nahezu sofort übersprungen, wie die Fotografin erzählt. Und nennt Titel direkt in einem Atemzug mit einem der wohl einflussreichsten Open World-Spiele der letzten zehn Jahre:

"[...] Es gibt ein wunderschönes Gefühl von Realismus, das ich seit RDR2 nicht mehr gespürt habe, und ich liebe es."

Konkret benennt Chelsea Farace unter anderem bestimmte Animationen der Pferde – etwa beim Zeigen der Zähne oder Schwimmen – sowie die korrekte Darstellung bei den unterschiedlichen Gangarten der Pferde wie Trab und Galopp. Man habe das Gefühl, dass die Personen hinter dem Spiel gerade diesen Aspekt von Legende von Khiimori versucht hätten, "richtig zu machen", so die Pferde-Expertin.

Wer also etwas für Pferde übrig hat, sollte sich den Early Access-Titel also unbedingt mal anschauen. Das findet übrigens auch Kollege Max – auch wenn die Entwickler*innen noch einige Arbeit vor sich haben:

Ich wusste nicht, dass ich eine Pferde-Sim in der Mongolei des 13. Jahrhunderts brauche, aber Legend of Khiimori hat mich überzeugt
von Maximilian Franke
Ich wusste nicht, dass ich eine Pferde-Sim in der Mongolei des 13. Jahrhunderts brauche, aber Legend of Khiimori hat mich überzeugt

Die Legende von Khiimori wurde ursprünglich im Jahr 2024 angekündigt, damals trug es noch den Zusatz "Windstorm". Dieser wurde mittlerweile gestrichen, das ungewöhnliche Setting und der Mix aus Pferde- und Survival-Spiel ist aber geblieben.

Der Release des Spiels ist grob für das Jahr 2027 geplant, erscheinen soll Die Legende von Khiimori auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Die Legende von Khiimori

Die Legende von Khiimori

Genre: Action

Release: 2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 3 Minuten

"Ein Realismusgefühl, das ich seit RDR2 nicht mehr gespürt habe": Fotografin lobt neues Open World-Spiel in den höchsten Tönen

vor einer Woche

Ich wusste nicht, dass ich eine Pferde-Sim in der Mongolei des 13. Jahrhunderts brauche, aber Legend of Khiimori hat mich überzeugt

21.10.2025

Unsere Reise durch die mongolische Open World von Legend of Khiimori muss warten - der Release wurde aus gutem Grund verschoben

21.08.2025

Windstorm: The Legend of Khiimori verrät endlich, wann wir auf unseren Pferden durch die mongolische Steppe reiten dürfen

21.08.2025

Windstorm: The Legend of Khiimori kündigt Release-Termin für den Early Access an
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Fan baut das ultimative Hogwarts Modell - es hat eine Million Steine und braucht 25 Quadrameter Fläche

vor 25 Minuten

LEGO-Fan baut das ultimative Hogwarts Modell - es hat eine Million Steine und braucht 25 Quadrameter Fläche
Spieler levelt 9 Jahre lang in einem Spiel, um eine Tür zu öffnen - am Ende schafft er es als erster und einziger, aber verrät niemandem, was sich dahinter verbirgt

vor einer Stunde

Spieler levelt 9 Jahre lang in einem Spiel, um eine Tür zu öffnen - am Ende schafft er es als erster und einziger, aber verrät niemandem, was sich dahinter verbirgt
PlayStation-Fan findet altes PS1-Spiel aus der Kindheit wieder und traut seinen Augen kaum: Es stammt aus Videothek und er hat es wohl geklaut

vor einer Stunde

PlayStation-Fan findet altes PS1-Spiel aus der Kindheit wieder und traut seinen Augen kaum: Es stammt aus Videothek und er hat es wohl "geklaut"
Neues PS5-Update mit PSSR 2 kommt heute Abend - macht weitere Spiele auf der PS5 Pro schicker   4     2

vor 2 Stunden

Neues PS5-Update mit PSSR 2 kommt heute Abend - macht weitere Spiele auf der PS5 Pro schicker
mehr anzeigen