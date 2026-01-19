Jellycat-Plushies: Die Sommer-Kollektion ist bereits geleakt und wir wollen die Hälfte davon am liebsten gleich haben

Dank eines Leaks können wir uns schon jetzt anschauen, welche Jellycat-Plushys im Sommer bei uns einziehen könnten.

Samara Summer
19.01.2026 | 15:30 Uhr

Offizielle Bilder wie diese hier gibt es zur neuen Sommer-Kollektion noch nicht. Dafür eine Leak, auf dem es einiges zu sehen gibt. (Bildquelle: Jellycat) Offizielle Bilder wie diese hier gibt es zur neuen Sommer-Kollektion noch nicht. Dafür eine Leak, auf dem es einiges zu sehen gibt. (Bildquelle: Jellycat)

Die britische Firma Jellycat hat mit ihren Plushys einen echten Hype ausgelöst. Ihre flauschigen Croissants, Frösche oder Regenwolken sind echte Social Media-Lieblinge und nicht nur bei Kids beliebt, sondern bei Sammlerinnen und Sammlern jeder Altersgruppe. Regelmäßig wird das Plüschfiguren-Lineup durch Neuergänzungen erweitert – und auf die (mögliche) Sommer-Kollektion können wir jetzt schon einen inoffiziellen Blick werfen.

Diese neuen Jellycats stecken laut Leak in der Sommer-Kollektion

Im Jellycat-Subreddit wurde der Screenshot eines Instagram-Posts geteilt, der die Sommer-Kollektion samt Bildern schon vor der offiziellen Enthüllung zeigt. Hier könnt ihr sie euch ansehen:

Einen Trailer zur neuen Sommer-Kollektion gibt es logischerweise noch nicht, aber hier könnt ihr euch noch mal den süßen Park Life-Trailer mit einigen besonders beliebten Jellycats anschauen:

Video starten 0:19 Jellycat zeigt im Park Life Trailer einige der beliebtesten Plushys bei Outdoor-Aktivitäten

Im Leak zur Sommer-Kollektion stecken folgenden Plushys:

  • Teebeutel (jetzt weltweit verfügbar, bisher exklusiv nur bei kleinen UK-Händlern)
  • drei unterschiedliche Sushi-Varianten
  • Patchwork Bashful Bunny
  • Edamame
  • gestreifte Teetasse
  • Pelikan
  • Walross
  • Wasserball
  • Rettungsring
  • Wolke
  • Seestern
  • Bartholomew Bear im Fischeroutfit
  • Fisch
  • Krabbe
  • Hummer in gestreiftem Shirt
  • Seekuh

Wie sicher ist es, dass der Leak zutrifft? Wie immer bei Infos, die nicht aus offiziellen Quellen stammen, solltet ihr auch den aktuellen Jellycat-Leak mit Vorsicht genießen. In der Vergangenheit haben sich derlei Social-Posts oft als zutreffend erwiesen.

Wann erscheint die Sommer-Kollektion? Die Sommer-Kollektion dürfte bis spätestens Mitte des Jahres herauskommen. Da schon letzte Woche die Frühlings-Kollektion erschienen ist, wird sie vermutlich vor den Sommer-Monaten im Laden stehen.

95-jährige Oma zeigt ihre Jellycat-Sammlung auf TikTok und wird plötzlich zum Star - bekommt jetzt Haufen an Jellycats geschenkt
95-jährige Oma zeigt ihre Jellycat-Sammlung auf TikTok und wird plötzlich zum Star - bekommt jetzt Haufen an Jellycats geschenkt

Fans freuen sich schon auf die möglichen neuen Jellycats

Unter dem Post freuen sich Fans bereits auf die Jellycats aus dem Leak. "Die Sehkuh!!!!!!!!!!!", schreibt beispielsweise eine Person. "HUMMER IN EINEM SWEATER", postet ein anderer User. "Oh, diese Krabbe ist ein Gangster", befindet ein weiteres Community-Mitglied.

Wie gefallen euch die geleakten Jellycats? Welches Plüschtier ist euer Favorit?

Jellycat-Plushies: Die Sommer-Kollektion ist bereits geleakt und wir wollen die Hälfte davon am liebsten gleich haben

