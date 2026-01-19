Jellycat-Plushies: Die Sommer-Kollektion ist bereits geleakt und wir wollen die Hälfte davon am liebsten gleich haben

Offizielle Bilder wie diese hier gibt es zur neuen Sommer-Kollektion noch nicht. Dafür eine Leak, auf dem es einiges zu sehen gibt. (Bildquelle: Jellycat)

Die britische Firma Jellycat hat mit ihren Plushys einen echten Hype ausgelöst. Ihre flauschigen Croissants, Frösche oder Regenwolken sind echte Social Media-Lieblinge und nicht nur bei Kids beliebt, sondern bei Sammlerinnen und Sammlern jeder Altersgruppe. Regelmäßig wird das Plüschfiguren-Lineup durch Neuergänzungen erweitert – und auf die (mögliche) Sommer-Kollektion können wir jetzt schon einen inoffiziellen Blick werfen.

Diese neuen Jellycats stecken laut Leak in der Sommer-Kollektion

Im Jellycat-Subreddit wurde der Screenshot eines Instagram-Posts geteilt, der die Sommer-Kollektion samt Bildern schon vor der offiziellen Enthüllung zeigt. Hier könnt ihr sie euch ansehen:

Einen Trailer zur neuen Sommer-Kollektion gibt es logischerweise noch nicht, aber hier könnt ihr euch noch mal den süßen Park Life-Trailer mit einigen besonders beliebten Jellycats anschauen:

0:19 Jellycat zeigt im Park Life Trailer einige der beliebtesten Plushys bei Outdoor-Aktivitäten

Im Leak zur Sommer-Kollektion stecken folgenden Plushys:

Teebeutel (jetzt weltweit verfügbar, bisher exklusiv nur bei kleinen UK-Händlern)

drei unterschiedliche Sushi-Varianten

Patchwork Bashful Bunny

Edamame

gestreifte Teetasse

Pelikan

Walross

Wasserball

Rettungsring

Wolke

Seestern

Bartholomew Bear im Fischeroutfit

Fisch

Krabbe

Hummer in gestreiftem Shirt

Seekuh

Wie sicher ist es, dass der Leak zutrifft? Wie immer bei Infos, die nicht aus offiziellen Quellen stammen, solltet ihr auch den aktuellen Jellycat-Leak mit Vorsicht genießen. In der Vergangenheit haben sich derlei Social-Posts oft als zutreffend erwiesen.

Wann erscheint die Sommer-Kollektion? Die Sommer-Kollektion dürfte bis spätestens Mitte des Jahres herauskommen. Da schon letzte Woche die Frühlings-Kollektion erschienen ist, wird sie vermutlich vor den Sommer-Monaten im Laden stehen.

Fans freuen sich schon auf die möglichen neuen Jellycats

Unter dem Post freuen sich Fans bereits auf die Jellycats aus dem Leak. "Die Sehkuh!!!!!!!!!!!", schreibt beispielsweise eine Person. "HUMMER IN EINEM SWEATER", postet ein anderer User. "Oh, diese Krabbe ist ein Gangster", befindet ein weiteres Community-Mitglied.

Wie gefallen euch die geleakten Jellycats? Welches Plüschtier ist euer Favorit?