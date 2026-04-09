Ab jetzt erhältlich: Amazons neuester Kindle mit Farbdisplay

Lange war unklar, wann das neue Mitglied der Kindle-Familie erscheinen würde, jetzt ist der E-Reader endlich da.

Elias Mohr
09.04.2026 | 16:07 Uhr


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Der neue Kindle Scribe Colorsoft vereint alle Vorteile vorheriger Modelle und macht sie noch besser. Der neue Kindle Scribe Colorsoft vereint alle Vorteile vorheriger Modelle und macht sie noch besser.

Im September 2025 hat Amazon einen neuen E-Reader mit Farbdisplay angekündigt, den Kindle Scribe Colorsoft. Allerdings ohne einen konkreten Release-Termin. Jetzt ist das Gerät etwas plötzlich auf den Markt gestolpert und kann ab sofort auf Amazon gekauft werden.

Schnappt euch den Kindle Scribe Colorsoft

Was kann der Kindle Scribe Colorsoft?

Wie der Name schon sagt, vereint der neue Kindle den Kindle Scribe mit dem Kindle Colorsoft. Wir haben es hier also mit einem E-Reader im Tablet-Format zu tun, mit dem ihr nicht nur lesen könnt, sondern mit dem sich Notizen machen lassen. Entweder direkt in E-Books, in Dokumenten oder völlig frei. Auch Zeichnungen sind möglich.

Jetzt gibt es das alles eben auch mit Farbdisplay. So könnt ihr auf dem Gerät etwa auch Comics lesen, eure Notizen farbig machen oder Textstellen in Farbe markieren. Auch Zeichnungen lassen sich jetzt einfärben, womit der Reader ein ganzes Stück näher an Grafiktablets heranrückt.

Es stehen euch bei Zeichnungen verschiedene Zeichenstile und Stiftstärken zur Verfügung. Es stehen euch bei Zeichnungen verschiedene Zeichenstile und Stiftstärken zur Verfügung.

Komplett neu sind viele der Produktivitäts-Features, etwa ein KI-Assistent, der Dokumente und Notizen zusammenfassen, euch Fragen beantworten und eure Handschrift direkt beim Schreiben verschönern kann. Menschen mit einer Sauklaue, wie meine eigene Wenigkeit, müssen also nicht mehr darüber nachdenken, ob ihre Schrift auch lesbar ist.

Jetzt direkt auf Amazon zuschlagen

Für wen der neue E-Reader von Amazon gemacht ist

Wenn ihr einfach nur E-Books lesen wollt, dann lasst lieber die Finger vom neuen Modell und greift zum simplen Kindle Paperwhite oder dem Kindle Colorsoft, wenn es auch mal ein Comic sein darf. Denn die meisten Funktionen des Kindle Scribe Colorsoft sind für Menschen ausgelegt, die es auch zum arbeiten verwenden wollen.

Der neue Kindle schöpft das Potential eines Farbdisplays komplett aus. Der neue Kindle schöpft das Potential eines Farbdisplays komplett aus.

Denn besonders die KI-Funktionen erleichtern den Alltag in Meetings oder der Vorlesung in der Uni ungemein und lassen euch kreativer und effizienter arbeiten und nach getaner Arbeit mit einem Buch entspannen. Der perfekte Begleiter für Arbeit und Feierabend also.

Zu teuer? Das ist die Alternative

Mit 700 € ist der Preis des neuen Kindle wirklich kein Pappenstiel. Wem das zu teuer ist, aber trotzdem gerne in einen E-Reader mit Farbdisplay und Schreib-Funktionen investieren möchte, der sollte sich das Inkpad Eo von Pocketbook mal anschauen. Das hat so gut wie alle Funktionen des Kindle Scribe Colorsoft (bis auf KI), ein offenes Ökosystem und kostet deutlich weniger.

Mein Erfahrungsbericht
Dieser E-Reader ist so groß wie ein Tablet und hat einige Funktionen, von denen der Kindle nur träumen kann!
von GamePro Deals
Dieser E-Reader ist so groß wie ein Tablet und hat einige Funktionen, von denen der Kindle nur träumen kann!

Mich hat es beim Ausprobieren auf ganzer Linie überzeugt, weswegen ich bereits im Vorfeld die Meinung hatte, dass sich das Warten auf den neuen E-Reader von Amazon nicht wirklich rentiert, außer ihr wollt maximale Effizienz auf der Arbeit oder der Uni erreichen.

Schnappt euch hier die Alternative zum Kindle Scribe Colorsoft
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