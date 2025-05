Kehrt Joel in The Last of Us Staffel 3 zurück? Die Showrunner meinen "sag niemals nie"

The Last of Us und alle Fans haben eigentlich schon Abschied von Pedro Pascals Joel genommen.

Die zweite Staffel The Last of Us ist zu Ende und die dritte wurde bereits bestätigt. Es dauert zwar noch, bis sie kommt, aber natürlich machen wir uns jetzt schon über die Inhalte von Staffel 3 Gedanken. Die Frage, ob Joel darin zurückkehren wird, können selbst die Showrunner momentan noch nicht beantworten.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu Staffel 2!

Joel könnte durchaus nochmal in Staffel 3 von The Last of Us auftauchen – Showrunner schließen es nicht aus

Darum geht's: Eigentlich stirbt der von Pedro Pascal gespielte Charakter Joel ziemlich früh im Verlauf von Staffel 2. Dementsprechend wirkt es auf den ersten Blick natürlich so, als wäre ausgeschlossen, dass die Figur in der kommenden Season noch einmal zurückkehrt. Aber das muss nicht sein.

Es gibt womöglich Rückblenden: Der Charakter Joel dürfte wohl kaum von den Toten wieder auferstehen. Aber es erscheint sehr gut möglich, dass die Macher*innen der Serie auch in Zukunft noch mit Rückblenden arbeiten, wie sie es bisher schon mehrfach gemacht haben. Immerhin bestand fast die ganze sechste Folge aus nichts anderem.

Was könnten da noch für Szenen kommen? Auch wenn sich die dritte Staffel The Last of Us höchstwahrscheinlich wohl in erster Linie mit Abbys Erlebnissen auseinandersetzen wird (so wie es im Spiel auch war), gibt es natürlich durchaus Raum für die eine oder andere Joel-Szene, wie zum Beispiel die folgenden:

Die Hut-Szene: Als Joel und Ellie im Naturkundemuseum unterwegs sind, schnappt sich Ellie im Spiel einen Hut. Den setzt sie nicht nur dem einen oder anderen Dino-Skelett auf, sondern am Schluss auch Joel. Das war in der Serie bisher noch nicht zu sehen und könnte durchaus noch als Rückblende auftauchen.

Als Joel und Ellie im Naturkundemuseum unterwegs sind, schnappt sich Ellie im Spiel einen Hut. Den setzt sie nicht nur dem einen oder anderen Dino-Skelett auf, sondern am Schluss auch Joel. Das war in der Serie bisher noch nicht zu sehen und könnte durchaus noch als Rückblende auftauchen. Joel und Tommy in jungen Jahren: Die Showrunner Craig Mazon und Neil Druckmann bringen die Idee selbst ins Spiel, dass womöglich irgendwann noch mehr aus der Zeit erzählt werden könnte, die zwischen dem Verlust von Joels Tochter und dem Aufeinandertreffen mit Ellie liegt.

"Vielleicht ein Abstecher in die Zeit, als Joel und Tommy die Hinterlande terrorisiert haben. Man weiß es nicht." "Es ist immer gut, manche Dinge einfach als ein Mysterium zu belassen, und das Publikum die Fantasie nutzen zu lassen, um die Leerstellen auszufüllen. Aber offensichtlich schnappen wir uns ab und zu eines dieser Mysterien, wenn sie wichtig für die Story sind, die wir hier erzählen. Also, sag niemals nie, schätze ich."

Ursprünglich sei auch gar nicht geplant gewesen, in Season 2 die Szene mit einem jungen Joel in seinen Teenagerjahren zu drehen. Aber solche Sachen würden sich eben einfach entwickeln und ließen sich nicht so leicht vorhersagen, erklären Craig Mazin und Neil Druckmann bei einem Q&A-Presse-Event zum Staffel 2-Finale (via: Polygon).

Das spricht dagegen: In den sozialen Medien kursieren schon diverse Bilder und Videos, die zeigen, wie Pedro Pascal seinen Abschied von den Dreharbeiten zu The Last of Us feiert. Das wirkt sehr stark so, als hätte er sämtliche Szenen abgedreht und jetzt komplett mit der Serie abgeschlossen.

Was spricht dafür? Rückblenden könnten jetzt bereits gedreht worden sein und dann trotzdem erst in Staffel 3 auftauchen. Außerdem muss auch ein großer Abschied vom Staffel 2-Set natürlich nicht zwingend heißen, dass Pedro Pascal nicht doch noch für die eine oder andere Szene in Season 3 zurückkehrt. Last, but not least kann Joel in Rückblenden immer noch von einer anderen Person gespielt werden.

Was glaubt ihr: Bringt The Last of Us Staffel 3 Joel noch einmal zurück – und wenn es nur als kurzer Fan-Service-Moment ist?