Neuer Anime zu Jojo's Bizarre Adventure ist laut Leak bereits in Arbeit - und darum solltet ihr den Jojoday im Auge behalten

Es könnte schon nächstes Jahr Johnny Joestars aus Steel Ball Run Zeit sein, im Rampenlicht zu stehen. (Bild: © Hirohiko Araki / Shueisha)

Seit über 13 Jahren wünschen sich Fans der beliebten Anime-Serie und Manga-Reihe Jojo's Bizarre Adventure eine Anime-Adaption der siebten Story-Arc und jetzt scheint dieser Wunsch endlich erhört zu werden. Laut einem Leak befindet sich der Anime nämlich bereits in Produktion, aber eine offizielle Bekanntgabe und Ankündigung der Serie gab es bisher noch nicht.

Es gibt jedoch starke Indizien, dass es in Zukunft eine offizielle Ankündigung zu Jojo's Bizarre Adventure Part 7 Steel Ball Run geben könnte. Schließlich kündigte der offizielle X-Account erst vor ein paar Tagen am 13. Dezember 2024 den offiziellen Jojoday 2025 an, bei dem es um die Vergangenheit und die Zukunft der Anime-Projekte von Jojo's Bizarre Adventure Anime-Projekte gehen wird.

An diesem Tag könnte also die Anime-Adaption oder sogar das Releasedatum von Steel Ball Run offiziell angekündigt werden. Um welchen Tag es sich handelt und was für Leaks und Spekulationen in der Community darüber aufgetaucht sind, erfahrt ihr hier.

Auf die gleiche Weise wurde bereits die Anime-Adaption von Stone Ocean im Jahr 2021 angekündigt

Am 13. Dezember 2024 hat der offizielle X-Account von Jojo’s Bizarre Adventure @anime_jojo ein großes Event namens Jojoday angekündigt. Das soll am 12. April 2025 im Yoyogi National Stadium stattfinden. Hier könnt ihr euch die offizielle Ankündigung auf X (ehemals Twitter) noch einmal ansehen:

Beim großen Ereignis sollen ältere als auch zukünftige Anime-Projekte der Serie besprochen werden. Das lässt Fans vermuten, dass eine mögliche Ankündigung der Anime-Adaption des siebten Teils “Steel Ball Run” an dem Tag ansteht.

Die Spekulationen rühren daher, dass bereits beim letzten großen Event die Anime-Serie zu Stone Ocean, dem sechsten Teil der Reihe, angekündigt wurde. Der Livestream fand im April 2021 statt, also dem gleichen Monat, für den auch der Jojoday 2025 angesetzt ist.

Leaks verstärken die Spekulation um eine Anime-Adaption von Steel Ball Run

Anime-Leaker und X-Nutzer*in @SugoiLITE lag bereits in der Vergangenheit oftmals mit seinen Vorabinformationen zu Anime-Adaptionen richtig. Entsprechend sind die Infos des Insiders auch diesmal zur Steel Ball Run-Adaption interessant: SugoiLITE veröffentlichte am 12. Dezember 2024 einen Beitrag über die Anime-Adaption der siebten Arc und verkündete, dass sich die Serie bereits in Produktion befindet und vom japanischen Animationsstudio David Production animiert wird.

ANIME ADAPTATION for Hirohiko Araki's Manga "JoJo's Bizarre Adventure: Part 7 – Steel Ball Run" is currently IN PRODUCTION. Animation Studio: David Production. pic.twitter.com/72t20uVe2D — Sugoi LITE (@SugoiLITE) December 12, 2024

Glaubt man dem Nutzer oder der Nutzer*in, so soll die Produktion der Serie erst vor Kurzem begonnen haben. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Tweet von SugoiLITE einen Tag vor der offiziellen Ankündigung des Jojodays veröffentlicht wurde. Somit ist es ein weiteres Indiz, dass David Productions und Warner Bros. womöglich tatsächlich an der Anime-Adaption arbeiten könnten. Dennoch solltet ihr den Leak wie immer mit der gehörigen Vorsicht genießen.

Sorgen um die Steel Ball Run Anime-Adaption

Hoffentlich wird der Anime zu Steel Ball Run genauso fabulös wie der Manga. (Bild: © Hirohiko Araki / Shueisha)

Obwohl Fans sich unter den beiden Beiträgen überaus glücklich über die mögliche Anime-Adaption zeigen, haben viele auch schon vor Monaten Zweifel und Sorgen zu einer Umsetzung von Steel Ball Run geäußert.

Dort sprachen Fans über den nervigen, unregelmäßigen Release-Rhythmus von Stone Ocean auf Netflix und die unnötige Anwendung von 3D-CGI, das viele Momente steif und unnatürlich wirken ließ. Die gleichen Sorgen gelten auch einer möglichen Steel Ball Run-Adaption und Fans hoffen darauf, dass sich das Studio bei der Umsetzung des siebten Teils von Arakis Werk mehr Zeit für Animationen lässt.

Letzten Endes müssen wir auf eine offizielle Ankündigung warten, ehe wir wissen, ob und wann eine Anime-Serie zu Steel Ball Run erscheint. Bis dahin bleibt nur zu hoffen, dass die Leaks stimmen und David Productions ausreichend Zeit und Mitarbeiter*innen hat, um dem von Fans geliebten siebten Teil des Mangas von Hirohiko Araki gerecht zu werden.

Würdet ihr euch auf eine Anime-Adaption zu Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run freuen und wie gefiel euch der sechste Teil Stone Ocean?