Jump Festa 2026: Termin, Sendeplan und alle wichtigen Infos zur großen Anime- und Manga-Messe

One Piece ist auch dieses Jahr beim Jump Festa mit dabei! (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In nur wenigen Tagen steht eine der wichtigsten Anime-, Manga- und Gaming-Messen des Jahres in Japan an: das jährliche Jump Festa! Im Rahmen der großen Veranstaltung dürfen Anime-Fans eine Vielzahl an Ankündigungen zu beliebten Serien wie One Piece, Jujutsu Kaisen, DanDaDan, Demon Slayer und vielen weiteren Titeln erwarten.

Wann das große Jump Festa 2026 stattfindet, zu welchen Serien ihr neue Infos und Enthüllungen erwarten könnt und wie der Sendeplan der Veranstaltung aussieht, erfahrt ihr hier.

0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Starttermin Jump Festa 2026 – Wann geht die Veranstaltung los?

Start: 20. Dezember 2025 um 3:40 Uhr deutscher Zeit

20. Dezember 2025 um 3:40 Uhr deutscher Zeit Ende: 21. Dezember 2025 um ca. 10:00 Uhr deutscher Zeit

21. Dezember 2025 um ca. 10:00 Uhr deutscher Zeit Wo findet es statt? Makuhari Messegelände in Chiba, Japan

Makuhari Messegelände in Chiba, Japan Livestream: YouTube

Das jährliche Jump Festa 2026 ist auf drei große Bühnenveranstaltungen innerhalb der Messe aufgeteilt, damit alles übersichtlicher für Fans stattfindet: Jump Super Stage, Jump Studio, und Jump Stations.

Dabei wird es einige Überlappung mit den Events der unterschiedlichen Anime- und Manga-Titel geben. Damit auch Fans von zu Hause und außerhalb Japans die Veranstaltungen mitverfolgen können, werden alle drei Bühnen live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Shonen Jump gestreamt.

Sendeplan – Alle Sendezeiten der unterschiedlichen Titel und Bühnenveranstaltungen

Die wichtigsten Bühnenauftritte haben wir für euch im Sendeplan markiert.

Alle Manga- und Anime-Bühnenauftritte am Samstag, dem 20. Dezember 2025

Jump Super Stage

3:40 bis 4:10 – My Hero Academia

4:20 bis 4:50 Uhr – Gintama

5:00 bis 5:30 Uhr – Jujutsu Kaisen

5:40 bis 6:10 Uhr – Oblivion Battery

6:20 bis 6:50 Uhr – Blue Exorcist

7:00 bis 7:30 Uhr – Kaiju Nr. 8

7:40 bis 8:10 Uhr – New Prince of Tennis

8:20 bis 8:50 Uhr – World Trigger

9:00 bis 9:30 Uhr – Sakamoto Days

Jump Studio

3:40 bis 4:10 Uhr – Rurouni Kenshin

4:50 bis 5:20 Uhr – Mission: Yozakura Family

6:00 bis 6:40 Uhr – Hell’s Paradise

7:10 bis 7:50 Uhr – Mashle

8:20 bis 9:00 Uhr – Chained Soldier

Jump Stations

3:40 bis 4:20 Uhr – Moriarty the Patriot - The Musical

4:50 bis 5:30 Uhr – Kochikame, Assassination Classroom und Undead Unluck

6:00 bis 6:40 Uhr – Marriagetoxin

7:10 bis 7:40 Uhr – Kindergarten Wars

8:20 bis 9:00 Uhr – Gokurakugai & Phantom Busters

Alle Manga- und Anime-Bühnenauftritte am Sonntag, dem 21. Dezember 2025

Jump Super Stage

3:40 bis 4:10 Uhr – Demon Slayer

4:20 bis 4:50 Uhr – Blue Box

5:00 bis 5:30 Uhr – Dr. Stone

5:40 bis 6:10 Uhr – Spy x Family

6:20 bis 6:50 Uhr – DanDaDan

7:00 bis 7:30 Uhr – Bleach

7:40 bis 8:10 Uhr – Akane Banashi

8:20 bis 8:50 Uhr – Chainsaw Man

9:00 bis 9:50 Uhr – One Piece

Jump Studio

3:40 bis 4:10 Uhr – Witch Watch

4:50 bis 5:30 Uhr – Hell Teacher Nube

6:00 bis 6:40 Uhr – The Elusive Samurai

7:10 bis 7:40 Uhr – Black Clover

8:20 bis 8:50 Uhr – Haikyu!!

Jump Stations

3:40 bis 4:20 Uhr – You and I Are Polar Opposites

4:50 bis 5:30 Uhr – Kill Blue

6:00 bis 6:40 Uhr – Dark Gathering

7:10 bis 7:40 Uhr – Black Torch

8:20 bis 9:00 Uhr – T is Time for Toture, Princess & Magilumiere Co. Ltd

