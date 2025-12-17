Jump Festa 2026: Termin, Sendeplan und alle wichtigen Infos zur großen Anime- und Manga-Messe

Die jährliche Anime- und Manga-Veranstaltung von Shueisha (Shonen Jump) findet auch dieses Jahr statt und Fans können sich auf große Ankündigungen zu bekannten und beliebten Titeln freuen!

Myki Trieu
17.12.2025 | 07:00 Uhr

One Piece ist auch dieses Jahr beim Jump Festa mit dabei! (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) One Piece ist auch dieses Jahr beim Jump Festa mit dabei! (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

In nur wenigen Tagen steht eine der wichtigsten Anime-, Manga- und Gaming-Messen des Jahres in Japan an: das jährliche Jump Festa! Im Rahmen der großen Veranstaltung dürfen Anime-Fans eine Vielzahl an Ankündigungen zu beliebten Serien wie One Piece, Jujutsu Kaisen, DanDaDan, Demon Slayer und vielen weiteren Titeln erwarten.

Wann das große Jump Festa 2026 stattfindet, zu welchen Serien ihr neue Infos und Enthüllungen erwarten könnt und wie der Sendeplan der Veranstaltung aussieht, erfahrt ihr hier.

Video starten 0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Starttermin Jump Festa 2026 – Wann geht die Veranstaltung los?

  • Start: 20. Dezember 2025 um 3:40 Uhr deutscher Zeit
  • Ende: 21. Dezember 2025 um ca. 10:00 Uhr deutscher Zeit
  • Wo findet es statt? Makuhari Messegelände in Chiba, Japan 
  • Livestream: YouTube

Das jährliche Jump Festa 2026 ist auf drei große Bühnenveranstaltungen innerhalb der Messe aufgeteilt, damit alles übersichtlicher für Fans stattfindet: Jump Super Stage, Jump Studio, und Jump Stations.

Dabei wird es einige Überlappung mit den Events der unterschiedlichen Anime- und Manga-Titel geben. Damit auch Fans von zu Hause und außerhalb Japans die Veranstaltungen mitverfolgen können, werden alle drei Bühnen live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Shonen Jump gestreamt.

"Gear 6 kommt!" One Piece-Anime zeigt Ruffys Gear 5 mit unbekannten Detail und nun glauben Fans, dass der Strohhut noch eine sechste Form bekommen wird
von Jusuf Hatic
Digimon Story: Time Stranger – So bekommt ihr alle neuen 6 Digimon aus dem ersten DLC
von Myki Trieu
One Piece liefert entscheidenden Hinweis zu Joy Boys Verbindung zur D.-Familie - Ruffys Name spielt dabei eine wichtige Rolle!
von Myki Trieu

Sendeplan – Alle Sendezeiten der unterschiedlichen Titel und Bühnenveranstaltungen

Die wichtigsten Bühnenauftritte haben wir für euch im Sendeplan markiert.

Alle Manga- und Anime-Bühnenauftritte am Samstag, dem 20. Dezember 2025

Jump Super Stage

  • 3:40 bis 4:10 – My Hero Academia
  • 4:20 bis 4:50 Uhr – Gintama
  • 5:00 bis 5:30 Uhr – Jujutsu Kaisen
  • 5:40 bis 6:10 Uhr – Oblivion Battery
  • 6:20 bis 6:50 Uhr – Blue Exorcist
  • 7:00 bis 7:30 Uhr – Kaiju Nr. 8
  • 7:40 bis 8:10 Uhr – New Prince of Tennis
  • 8:20 bis 8:50 Uhr – World Trigger
  • 9:00 bis 9:30 Uhr – Sakamoto Days

Jump Studio

  • 3:40 bis 4:10 Uhr – Rurouni Kenshin
  • 4:50 bis 5:20 Uhr – Mission: Yozakura Family
  • 6:00 bis 6:40 Uhr – Hell’s Paradise
  • 7:10 bis 7:50 Uhr – Mashle
  • 8:20 bis 9:00 Uhr – Chained Soldier

Jump Stations

  • 3:40 bis 4:20 Uhr – Moriarty the Patriot - The Musical
  • 4:50 bis 5:30 Uhr – Kochikame, Assassination Classroom und Undead Unluck
  • 6:00 bis 6:40 Uhr – Marriagetoxin
  • 7:10 bis 7:40 Uhr – Kindergarten Wars
  • 8:20 bis 9:00 Uhr – Gokurakugai & Phantom Busters

Alle Manga- und Anime-Bühnenauftritte am Sonntag, dem 21. Dezember 2025

Jump Super Stage

  • 3:40 bis 4:10 Uhr – Demon Slayer
  • 4:20 bis 4:50 Uhr – Blue Box
  • 5:00 bis 5:30 Uhr – Dr. Stone
  • 5:40 bis 6:10 Uhr –Spy x Family
  • 6:20 bis 6:50 Uhr – DanDaDan
  • 7:00 bis 7:30 Uhr –Bleach
  • 7:40 bis 8:10 Uhr – Akane Banashi
  • 8:20 bis 8:50 Uhr – Chainsaw Man 
  • 9:00 bis 9:50 Uhr – One Piece

Jump Studio

  • 3:40 bis 4:10 Uhr – Witch Watch
  • 4:50 bis 5:30 Uhr – Hell Teacher Nube
  • 6:00 bis 6:40 Uhr – The Elusive Samurai
  • 7:10 bis 7:40 Uhr – Black Clover
  • 8:20 bis 8:50 Uhr – Haikyu!!

Jump Stations

  • 3:40 bis 4:20 Uhr – You and I Are Polar Opposites
  • 4:50 bis 5:30 Uhr – Kill Blue
  • 6:00 bis 6:40 Uhr – Dark Gathering
  • 7:10 bis 7:40 Uhr – Black Torch
  • 8:20 bis 9:00 Uhr – T is Time for Toture, Princess & Magilumiere Co. Ltd

Eine übersichtliche Liste aller teilnehmenden Anime- und Manga-Titel bei der Jump Festa 2026 und warum ausgerechnet Dragon Ball dieses Jahr nicht dabei ist, findet ihr auf den nächsten Seiten.

1 von 3

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Jump Festa 2026: Termin, Sendeplan und alle wichtigen Infos zur großen Anime- und Manga-Messe

vor 15 Minuten

Jump Festa 2026: Termin, Sendeplan und alle wichtigen Infos zur großen Anime- und Manga-Messe
PS Plus - Sony nimmt euch im Januar 2026 wieder 4 Spiele weg: Wenn ihr Extra habt, dann holt dieses wunderschöne Abenteuer jetzt unbedingt nach!

vor 50 Minuten

PS Plus - Sony nimmt euch im Januar 2026 wieder 4 Spiele weg: Wenn ihr Extra habt, dann holt dieses wunderschöne Abenteuer jetzt unbedingt nach!
Gear 6 kommt! One Piece-Anime zeigt Ruffys Gear 5 mit unbekannten Detail und nun glauben Fans, dass der Strohhut noch eine sechste Form bekommen wird

vor einer Stunde

"Gear 6 kommt!" One Piece-Anime zeigt Ruffys Gear 5 mit unbekannten Detail und nun glauben Fans, dass der Strohhut noch eine sechste Form bekommen wird
One Piece liefert entscheidenden Hinweis zu Joy Boys Verbindung zur D.-Familie - Ruffys Name spielt dabei eine wichtige Rolle!

vor einer Stunde

One Piece liefert entscheidenden Hinweis zu Joy Boys Verbindung zur D.-Familie - Ruffys Name spielt dabei eine wichtige Rolle!
mehr anzeigen