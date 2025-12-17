Jump Festa 2026: Termin, Sendeplan und alle wichtigen Infos zur großen Anime- und Manga-Messe

In nur wenigen Tagen steht eine der wichtigsten Anime-, Manga- und Gaming-Messen des Jahres in Japan an: das jährliche Jump Festa! Im Rahmen der großen Veranstaltung dürfen Anime-Fans eine Vielzahl an Ankündigungen zu beliebten Serien wie One Piece, Jujutsu Kaisen, DanDaDan, Demon Slayer und vielen weiteren Titeln erwarten.
Wann das große Jump Festa 2026 stattfindet, zu welchen Serien ihr neue Infos und Enthüllungen erwarten könnt und wie der Sendeplan der Veranstaltung aussieht, erfahrt ihr hier.
- Starttermin für das Jump Festa 2026
- Sendeplan
- Alle 38 teilnehmenden Anime- und Manga-Titel
- Warum Dragon Ball dieses Jahr nicht dabei ist
Starttermin Jump Festa 2026 – Wann geht die Veranstaltung los?
- Start: 20. Dezember 2025 um 3:40 Uhr deutscher Zeit
- Ende: 21. Dezember 2025 um ca. 10:00 Uhr deutscher Zeit
- Wo findet es statt? Makuhari Messegelände in Chiba, Japan
- Livestream: YouTube
Das jährliche Jump Festa 2026 ist auf drei große Bühnenveranstaltungen innerhalb der Messe aufgeteilt, damit alles übersichtlicher für Fans stattfindet: Jump Super Stage, Jump Studio, und Jump Stations.
Dabei wird es einige Überlappung mit den Events der unterschiedlichen Anime- und Manga-Titel geben. Damit auch Fans von zu Hause und außerhalb Japans die Veranstaltungen mitverfolgen können, werden alle drei Bühnen live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Shonen Jump gestreamt.
Sendeplan – Alle Sendezeiten der unterschiedlichen Titel und Bühnenveranstaltungen
Die wichtigsten Bühnenauftritte haben wir für euch im Sendeplan markiert.
Alle Manga- und Anime-Bühnenauftritte am Samstag, dem 20. Dezember 2025
Jump Super Stage
- 3:40 bis 4:10 – My Hero Academia
- 4:20 bis 4:50 Uhr – Gintama
- 5:00 bis 5:30 Uhr – Jujutsu Kaisen
- 5:40 bis 6:10 Uhr – Oblivion Battery
- 6:20 bis 6:50 Uhr – Blue Exorcist
- 7:00 bis 7:30 Uhr – Kaiju Nr. 8
- 7:40 bis 8:10 Uhr – New Prince of Tennis
- 8:20 bis 8:50 Uhr – World Trigger
- 9:00 bis 9:30 Uhr – Sakamoto Days
Jump Studio
- 3:40 bis 4:10 Uhr – Rurouni Kenshin
- 4:50 bis 5:20 Uhr – Mission: Yozakura Family
- 6:00 bis 6:40 Uhr – Hell’s Paradise
- 7:10 bis 7:50 Uhr – Mashle
- 8:20 bis 9:00 Uhr – Chained Soldier
Jump Stations
- 3:40 bis 4:20 Uhr – Moriarty the Patriot - The Musical
- 4:50 bis 5:30 Uhr – Kochikame, Assassination Classroom und Undead Unluck
- 6:00 bis 6:40 Uhr – Marriagetoxin
- 7:10 bis 7:40 Uhr – Kindergarten Wars
- 8:20 bis 9:00 Uhr – Gokurakugai & Phantom Busters
Alle Manga- und Anime-Bühnenauftritte am Sonntag, dem 21. Dezember 2025
Jump Super Stage
- 3:40 bis 4:10 Uhr – Demon Slayer
- 4:20 bis 4:50 Uhr – Blue Box
- 5:00 bis 5:30 Uhr – Dr. Stone
- 5:40 bis 6:10 Uhr –Spy x Family
- 6:20 bis 6:50 Uhr – DanDaDan
- 7:00 bis 7:30 Uhr –Bleach
- 7:40 bis 8:10 Uhr – Akane Banashi
- 8:20 bis 8:50 Uhr – Chainsaw Man
- 9:00 bis 9:50 Uhr – One Piece
Jump Studio
- 3:40 bis 4:10 Uhr – Witch Watch
- 4:50 bis 5:30 Uhr – Hell Teacher Nube
- 6:00 bis 6:40 Uhr – The Elusive Samurai
- 7:10 bis 7:40 Uhr – Black Clover
- 8:20 bis 8:50 Uhr – Haikyu!!
Jump Stations
- 3:40 bis 4:20 Uhr – You and I Are Polar Opposites
- 4:50 bis 5:30 Uhr – Kill Blue
- 6:00 bis 6:40 Uhr – Dark Gathering
- 7:10 bis 7:40 Uhr – Black Torch
- 8:20 bis 9:00 Uhr – T is Time for Toture, Princess & Magilumiere Co. Ltd
Eine übersichtliche Liste aller teilnehmenden Anime- und Manga-Titel bei der Jump Festa 2026 und warum ausgerechnet Dragon Ball dieses Jahr nicht dabei ist, findet ihr auf den nächsten Seiten.
