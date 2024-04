Starfield trifft auf Borderlands: Warum ihr Jump Ship unbedingt auf dem Radar haben solltet

Wir stellen euch Jump Ship genauer vor.

Genre: Koop-Shooter Spieler: (1 bis 4 Personen) Entwickler: Keepsake Games Plattformen: Xbox, PC Release: Early Access wohl Ende 2024 (Steam)

Falls ihr euch in Starfield ab und an ein wenig einsam gefühlt habt und gerne ein paar eurer Liebsten an der Seite gehabt hättet, könnte Jump Ship von Entwickler Keepsake Games genau euer Ding sein. Mit bis zu drei Freunden – alleine zocken geht auch – düst ihr mit eurem Raumschiff durchs All und sammelt auf Missionen überlebenswichtigen Loot ein. Mit Hilfe der gesammelten Ressourcen könnt ihr euren fliegenden Untersatz immer weiter aufmotzen und euch so besser gegen die Gefahren wappnen, die der Weltall so alles bereithält.

Uns wurde das Actionspiel auf einem Xbox-Event die Tage über präsentiert. Was wir gesehen und gehört haben, klang ganz nach einem richtig packenden Sci-Fi-Abenteuer, das wir euch heute genauer vorstellen wollen.

Das macht Jump Ship so besonders

Habt ihr eure Crew beisammen, geht's in eine von 50 Missionen. Eine zusammenhängende Open World bietet Jump Ship zwar nicht, dafür aber richtig große und abwechslungsreiche Areale. Von Sand- und Eisplaneten bis hin zu Asteroiden und im All schwebenden Schiffswracks ist alles dabei.

Hier könnt ihr euch übrigens den ersten Trailer zum Spiel anschauen:

2:24 Neuer Koop-Shooter ist Mix aus Starfield und Borderlands

Eine typische Mission könnt ihr euch so vorstellen: Wollt ihr eine Basis auf einem kargen Sandplaneten plündern, müsst ihr euch zunächst den Weg dorthin bahnen. Dabei fliegt ihr durch einen Canyon und müsst euch an bestimmten Punkten entscheiden, welche Route ihr nehmt. Patrouilliert zu eurer Linken etwa ein stark bewaffnetes Schiff, könnt ihr euch dem Risiko entdeckt zu werden aussetzen, um im Gegenzug noch mehr wertvolle Ressourcen sammeln. Wählt ihr dagegen den sicheren Weg zu eurer Rechten, fallen die natürlich weg.

Richtig interessant ist, dass Jump Ship eine dynamische Zufallskomponente hat und euch so beispielsweise mit plötzlichen Asteroidenschauern das Leben schwer macht. So sollen die Missionen laut Entwickler nicht zu schnell langweilig werden.

Packendes Teamwork!

Besonders interessant ist Jump Ship aber auch, weil ihr hier ein echtes Sci-Fi-Abenteuer im Team erlebt, in dem ihr koordiniert zusammenarbeitet und euch absprechen müsst – und zwar nicht nur dabei, welche Route ihr nehmt.

Auf eurem Raumchiff stehen und mit dem Raketenwerfer eure Feinde ausschalten: Check!

So steuert eine Person das Raumschiff aus der Third-Person-Ansicht, während eine andere sich hinter die Bordkanone klemmt. Auch für die Energieverteilung muss gesorgt werden.

Ist euer Plan, an einer feindlichen Jäger-Flotte heimlich vorbeizumanövrieren, gescheitert, geht's im Innern eures Schiffs hoch hehr. Feuer kann ausbrechen, das ihr löschen müsst. Ihr könnt euch dann entscheiden auf die Außenhülle zu klettern und mit Feuerkraft die Bordkanonen zu supporten. Sogar feindliche Schiffe einnehmen soll möglich sein.

"Euer Raumschiff ist ein Diablo-Charakter"

Seid ihr dann am Ziel angekommen und habt beispielsweise eine Basis in Gefechten aus der Ego-Ansicht mit Sturmgewehren von Feinden befreit und alles gelootet, könnt ihr euer Schiff damit verbessern. Entwickler Keepsake Games meint, dass ihr euch euer Raumschiff wie einen Charakter aus Diablo vorstellen könnt, den ihr mit gesammeltem Loot immer weiter aufmotzt.

Euren Spielfiguren könnt ihr nach abgeschlossenen Missionen und verdientem Geld ebenfalls bessere Ausrüstung kaufen und eure Recken natürlich auch optisch anpassen.

Jump Ship verspricht packende Dogfights, die ihr zusammen im Team erlebt, aber auch Action aus der First-Person.

Für wen ist Jump Ship geeignet

Habt Jump Ship unebdingt auf dem Radar, wenn ihr packende Sci-Fi-Action mögt, ihr euch gern im Team absprecht und Missionen zusammen planen wollt. Natürlich müsst ihr auch Dogfights und Shooter-Gameplay aus der First-Person etwas abgewinnen können.

Auch müsst ihr der Jagd nach Loot ähnlich der Borderlands-Reihe etwas abgewinnen können. Den braucht ihr nämlich unbedingt, um euer Raumschiff stetig zu verbessern und euch auch auf gefährlichere Missionen begeben zu können.