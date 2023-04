Just Dance 2023 für die Nintendo Switch: Schwingt das Tanzbein jetzt dank Amazon Angebot mit 27% Rabatt

Schnappt euch jetzt das neuste Just Dance mit knapp 30% Rabatt bei Amazon!

Ihr wollt ähnlich wie Shakira in Hips don't lie eure Hüften schwingen? Just Dance 2023 versorgt euch mit super vielen coolen Liedern, die bei euch Zuhause eine Tanzfläche im Wohnzimmer schaffen. Die aktuelle Just Dance Version 2023 für die Nintendo Switch gibt es derzeit bei Amazon mit knapp 30% Rabatt. Somit kostet euch der Tanzspaß nur 39,99€ statt der ursprünglichen 54,99€.

Jetzt das Tanzbein mit der Nintendo Switch schwingen!

In Just Dance 2023 erwarten euch eine ganze Hand an Features:

Online-Mehrspielermodus: Erstellt eine private Gruppe mit bis zu fünf weiteren Tanz-Buddies aus der Freundesliste und tanzt gemeinsam um den ersten Platz!

Erstellt eine private Gruppe mit bis zu fünf weiteren Tanz-Buddies aus der Freundesliste und tanzt gemeinsam um den ersten Platz! Neue Oberfläche: Neue intuitive Benutzeroberfläche, mit der alles nur einen Klick entfernt ist.

Neue intuitive Benutzeroberfläche, mit der alles nur einen Klick entfernt ist. Personalisierung: Ihr könnt euch nun individuelle Playlisten erstellen und somit Song-Vorschläge erhalten, die euren persönlichen Vorlieben entsprechen.

Ihr könnt euch nun individuelle Playlisten erstellen und somit Song-Vorschläge erhalten, die euren persönlichen Vorlieben entsprechen. Belohnungen: Spieler können nun im brandneuen Progressionssystem aufsteigen und in-game Punkte nach jedem abgeschlossenen Tanz erhalten. Mit diesen Punkten könnt ihr dann anschließend euren Avatar modifizieren, sowie den Hintergrund und noch vieles mehr.

Spieler können nun im brandneuen Progressionssystem aufsteigen und in-game Punkte nach jedem abgeschlossenen Tanz erhalten. Mit diesen Punkten könnt ihr dann anschließend euren Avatar modifizieren, sowie den Hintergrund und noch vieles mehr. Immersive 3D Welten mit kunterbunten Farben und Lichtern

mit kunterbunten Farben und Lichtern Neue Playlists, Songs und Modi mit Songs aus den Charts und noch viel mehr

2:59 Just Dance 2023 stellt im Trailer die Songliste zum Launch vor

Aber keine Sorge, für Just Dance 2023 sollen regelmäßige Updates erscheinen. Das Beste daran? Die Updates kommen nicht nur in einem regulären Zyklus, sondern auch noch komplett kostenlos. Mit diesen Updates erwarten euch immer mehr Songs, Game Modi sowie thematisch angeglichene Monate rund um die bekannten Feiertage.