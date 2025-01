Käpt'n Balu & seine tollkühne Crew: Diese Folge der Disney-Serie wurde nie in Deutschland ausgestrahlt - 31 Jahre später hat Disney+ sie extra für uns neu synchronisiert

Käpt’n Balu und seine tollkühne Crew ist ein echter Cartoon-Klassiker. (Quelle: Disney)

Die 1990er-Jahre waren ohne Frage DIE Hochphase für Disney-Cartoons. Neben Klassikern wie der Gummibärenbande, DuckTales, Chip und Chap oder Darkwing Duck wurden in dieser Zeit auch satte 65 Folgen von Käpt’n Balu und seine tollkühne Crew produziert und ausgestrahlt. Zumindest fast. In Deutschland wurden seinerzeit nur 64 Episoden gezeigt. Erst 31 Jahre später lief die "verlorene Folge" dann über Disney+ auch bei uns.

Englischunterricht für Balu

Um diese Folge geht's: Es handelt sich um die zwölfte Episode, die im Original "Vowel Play" und in Deutschland "Versteckte Botschaft" heißt. In der Folge soll Balu mit seinem Flugzeug verschiedene Nachrichten an den Himmel schreiben.

Dabei macht der schusselige Bär allerdings einen Rechtschreibfehler nach dem anderen und verhindert somit ganz zufällig den Plan einiger Ganoven. Die hatten nämlich einen Code in den Himmelsnachrichten versteckt, der durch Balus Fehler ebenfalls hinfällig wird.

Die Geschichte dreht sich also um englische Wörter und genau das ist auch der Grund, weshalb die Folge in den 1990er-Jahren nicht ins Deutsche synchronisiert wurde. Die vielen Wortspiele ließen sich nicht übersetzen und wurden demnach als unverständlich für das junge Publikum eingeschätzt.

Spätes Happy End: 2021 wurde Käpt’n Balu und seine tollkühne Crew dann auch in Deutschland dem Katalog von Disney+ hinzugefügt. Inklusive der nie gezeigten Episode. Der Streaming-Dienst hatte sie speziell für den deutschsprachigen Markt nachsynchronisiert.

Dabei bediente man sich an einem einfachen Trick. Die geschriebenen Worte blieben englisch. Dafür wurde der Rest der Folge leicht umgeschrieben. Balu nimmt dort jetzt nämlich Englisch-Unterricht, wodurch die vielen Rechtschreibfehler sogar ziemlich plausibel sind.

Bei den Sprecher*innen musste natürlich etwas getrickst werden. Der Navigator Kit wurde in den 90ern von Tobias Müller (u.a. Detektiv Conan) gesprochen. Der war 2021 allerdings schon über 40 und damit nicht mehr unbedingt geeignet für die Rolle. Seine Stimme ist in der Folge dennoch zu hören, er hat nämlich einen der Ganoven gesprochen.

Auch Balu selbst hat eine neue Stimme erhalten, da Tom Deininger, der ihn im Original gesprochen hatte, zu diesem Zeitpunkt schon aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Ihn ersetzte Torsten Münchow.

Wusstet ihr, dass diese Folge nie in Deutschland gezeigt wurde? Was sind eure Erinnerungen an Käpt’n Balu und seine tollkühne Crew?