Sehnlichst erwartete Anime-Adaption eines beliebten Shonen-Mangas, der sogar Dragon Ball und Hunter x Hunter übertroffen hat, könnte auf Netflix erscheinen

Der Manga Kagurabachi ist gerade mal etwas älter als ein Jahr und bekommt schon eine Anime-Adaption.

Wenn ihr Mangas aus dem Shonen Jump verfolgt, wird Kagurabachi wahrscheinlich nicht an euch vorbeigegangen sein. Der Manga war bereits nach sechs Kapiteln so beliebt, dass er beinahe One Piece im Beliebtheitsranking der offiziellen Shonen-Jump-Website Manga Plus überholte und damit beinahe über Nacht zur Internetsensation wurde.

Kagurabachi-Anime könnte auf Netflix erscheinen

Gerade erst vor einigen Tagen hat die Nachricht die Runde gemacht, dass Kagurabachi einen Anime bekommt. Die Zeitschrift Toyo Keizai hat hierzu einen Insider-Bericht geteilt, laut dem sich das Werbe-Unternehmen CyberAgent und die Filmgesellschaft Shochiku für die Adaption zusammengeschlossen haben.

Mehr über die kommende Anime-Adaption könnt ihr im folgenden Artikel von Kollegin Myki lesen:

Jetzt vermuten Fans, dass eben diese Adaption früher oder später auf Netflix landen könnte. Der japanische X-Account des Streaminganbieters hat nämlich vor wenigen Tagen ein Video geteilt, das das Shonen-Jump-Angebot auf der eigenen Plattform feiert.

Und zwar ist bei Minute 00:21 im Video für weniger als eine Sekunde ein Manga-Panel von Kagurabachi zu sehen, das Protagonist Chihiro mit gezogenem Schwert zeigt.

Ein Manga-Panel von Kagurabachi ist auf einem Werbe-Video von Netflix ganz kurz zu sehen. (Bild: Netflix Japan über X)

Die Kagurabachi-Fans zeigen in den Kommentaren unter dem X-Post auch direkt, dass sie das Manga-Panel im kurzen Video bemerkt haben und packen dazu passend ihre Memes aus. Ein Phänomen, das der Manga ebenfalls mit sich bringt.

Kommt denn nun die Anime-Adaption von Kagurabachi auf Netflix?

Genießt die Info bitte mit Vorsicht, denn eine konkrete Bestätigung steht noch aus. So kann es reiner Zufall sein, dass der Insider-Bericht und das entsprechende Netflix-Video zu einer ähnlichen Zeit erschienen sind. Außerdem kann es genauso gut sein, dass sowohl Shonen-Jump-Animes als auch -Mangas im Video gefeiert werden, ohne dass letztere zwingend eine Adaption bekommen müssen.

Trotzdem denken wir, dass es sich dabei um einen Zufall zu viel handelt, um das als aussageschwaches Gerücht abzutun. Deswegen blicken wir gespannt in die Zukunft und warten ab, ob eine Ankündigung seitens Netflix oder der Anime-Branche kommt.

Sollte der Insider-Bericht nämlich stimmen und jetzt die Produktion des Kagurabachi-Animes starten, könnte er bereits im kommenden Jahr erscheinen. Und – falls er wirklich auf Netflix erscheint – dann hoffentlich mit gelungener deutscher Synchro auch bei uns.

Würdet ihr euch die Anime-Adaption zu Kagurabachi anschauen?