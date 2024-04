Neuer Anime mit krasser Monster-Action Kaiju No.8 feiert morgen Premiere auf X und Crunchyroll

Kafka in seiner Monster-Form und bereit zum Kampf. (Bild: © Production I.G)

Kaiju No.8 geht als erster Anime in die Geschichte ein, der gleichzeitig zum beliebten Anime-Streamingservice Crunchyroll auch auf dem ehemals als Twitter bekannten sozialen Netzwerk X verfügbar sein wird. Die kommende Action-Serie befindet sich auf dem 6. Platz der beliebtesten neuen Animes dieser Saison auf Anichart und gehört somit zu den am sehnlichsten erwarteten Neuerscheinungen im April.

Alles zum Simulcast von Kaiju No. 8

1:55 Neuer Kaiju No. 8-Trailer zeigt Kafka in seiner Monsterform

Starttermin und Uhrzeit: 13. April 2024 um 16:00 Uhr (Premiere)

13. April 2024 um 16:00 Uhr (Premiere) Episodenanzahl: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Veröffentlichungs-Rhythmus: Wöchentlich jeden Samstag um 17.30 Uhr

Wöchentlich jeden Samstag um 17.30 Uhr Vertonung: japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln Dienste: X (ehemals Twitter) und Crunchyroll

Um was geht’s in “Kaiju No. 8”? Die Geschichte handelt von Kafka Hibino, der die Kadaver von “Kaiju”-Monstern aufräumt. Sein Traum ist es, dem Verteidigungstrupp beizutreten und alle “Kaijus” zu dezimieren, um somit das Versprechen an seine Kindheitsfreundin Mina einzuhalten. Durch einen Zufall wird er durch einen nächtlichen Überfall eines Kaijus, der in seinen Körper eindringt, selbst zu einem Monster und Hibino steht mit dem Codenamen Kaiju No.8 auf der Todesliste des Verteidigungstrupp Japans.

Kaiju No. 8 basiert auf dem gleichnamigen Manga von Naoya Matsumoto und erschien erstmals im Jahr 2020. Zusätzlich gibt es einen Spin-Off-Manga mit dem Titel “Kaiju No. 8: B-Side”, der sich tiefer mit dem Inhalt von Light Novel aus dem Jahre 2022 befasst und simultan zum aktuellen Manga läuft.

Als Light Novel werden japanische Romane bezeichnet, die größtenteils für junge Erwachsene oder Teenager geschrieben werden. Light Novels beinhalten auch Bilder im Manga-Stil und sind durchschnittlich pro Buch 50.000 Wörter lang.

Die Anime-Adaption wird vom japanischen Animationsstudio Production I.G produziert, das auch für beliebte Serien wie den Sport-Anime Haikyuu!! und den Cyberpunk-Thriller Psycho-Pass verantwortlich war.

Genaueres zur Folgenanzahl und dem Zeitpunkt für eine deutsche Synchronisation zur beliebten Anime-Serie,ist noch nicht bekannt, wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Freut ihr euch auf die Monster-Action mit kleinen humorvollen Einlagen und wo werdet ihr euch die Serie anschauen?