Brachialer Fantasy-Anime ist beliebter als Demon Slayer sowie One Piece - Verpasst nicht diese Action-Serie auf Crunchyroll!

Kaiju No. 8 lässt Demon Slayer, One Piece und andere Giganten hinter sich. (Bild: © Crunchyroll / Naoya Matsumoto)

Kaiju No. 8 hat mit seiner ersten Staffel einen super Start hingelegt und sich die Spitze der beliebtesten Animes auf Crunchyroll gesichert. Sogar Genre-Giganten wie Demon Slayer, My Hero Academia und sogar One Piece wurden in Sachen Beliebtheit zumindest vorübergehend überholt.

Wir stellen euch die Serie daher kurz vor, zeigen euch einen Trailer und verraten, wann ihr die neuen Folgen schauen könnt.

Anmerkung: Das Ranking schwankt von Tag zu Tag. Nach welchem Maßstab Crunchyroll die Kategorie der beliebtesten Serien auf ihrer Seite wertet, ist uns leider zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Wir haben daher den Streamingdienst kontaktiert und ergänzen diesen Artikel, sobald wir mehr über die Vorgehensweise von Crunchyroll erfahren haben. Kaiju No. 8 sicher sicht aktuell den Spitzenplatz im Ranking von Crunchyroll.

Um was geht’s in Kaiju No. 8 genau?

Die Geschichte dreht sich um Kafka Hibino, der die Kadaver von sogenannten Kaiju-Monstern aufräumt. Sein Traum ist es, dem Verteidigungstrupp beizutreten und alle Kaijus zu dezimieren. Als Kind hatte er seiner Kindheitsfreundin Mina genau dieses Versprechen gegeben, gemeinsam an ihrer Seite diese Monster zu beseitigen.

Durch einen nächtlichen Überfall eines Kaijus, wird Kafka selbst zu einem Monster und aufgrund vieler Missverständnisse steht er mit dem Codenamen Kaiju No.8 auf der Todesliste des Verteidigungstrupps von Japan.

Im Trailer könnt ihr euch einen guten Eindruck von Kaiju No. 8 machen:

1:55 Neuer Kaiju No. 8-Trailer zeigt Kafka in seiner Monsterform

Hier könnt ihr Kaiju No. 8 anschauen und den dazugehörigen Manga lesen

Kaiju No. 8 ist auf Crunchyroll verfügbar und bietet zum aktuellen Zeitpunkt 10 Folgen, die komplett auf Deutsch vertont sind und jeden Samstag um 16 Uhr erscheinen. Insgesamt wird die erste Staffel des Monster-Animes 12 Episoden umfassen, die ebenfalls komplett auf Deutsch zu sehen sein werden.

Momentan gibt es eine kleine Verzögerung in der deutschen Synchronisation für die zwei letzten Folgen, die aber nachgereicht wird. Alternativ könnt ihr die Serie auch in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln schauen.

Der Manga ist entweder im Handel erhältlich oder online auf der offiziellen Seite von Shonen Jump namens Manga Plus von Shueisha auf Englisch zu lesen.

Wie gefällt euch Kaiju No. 8 bisher und werdet ihr nach Staffelende den Manga lesen?