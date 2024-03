Kaiju No. 8: Hype-Anime wir weltweit zeitgleich ausgestrahlt, zum 1. Mal in Crunchyroll-Geschichte - Das sind die Sendetermine

Vom Aufräumdienst zum gejagten Monster - der Anime kann weltweit zeitgleich geschaut werden.

Die neue Frühlings-Season der Animes startet in wenigen Tagen. Einer der Hype-Animes, die in dieser Season erscheinen, ist Kaiju No. 8. Fans können sich auf gewaltige Monster-Kämpfe freuen, die anderen Animes wie Jujutsu Kaisen in Nichts nachstehen.

Crunchyroll hat nun eine positive Nachricht für alle Zuschauer*innen in Deutschland: Demnach feiert der Anime eine Premiere, die es so in der Geschichte des VoD-Anbieters noch nicht gab.

Kaiju No. 8 erscheint zeitgleich in allen Ländern

Was ist das für eine Premiere? Animes wie One Piece, Attack on Titan und Co. werden oder wurden im Simulcast ausgestrahlt, also einige Stunden, Tage oder Wochen nach der Premiere in Japan. Doch bei Kaiju No. 8 soll das anders aussehen: Hier soll die Veröffentlichung weltweit zeitgleich stattfinden.

Die neuen Episoden werden dann zeitgleich zur Ausstrahlung in Japan live gestreamt. Der Stream wird deshalb nicht auf Deutsch verfügbar sein, sondern nur auf Japanisch mit deutschen oder anderssprachigen Untertiteln.

Wann muss ich auf Crunchyroll einschalten?

Los geht es erstmals am 13. April 2024. Uhrzeit: Die neuen Episoden werden jeden Samstag um 16:00 Uhr gestreamt.

Die neuen Episoden werden gestreamt. Solltet ihr zu dieser Uhrzeit verhindert sein, könnt ihr die Folgen ab 17:30 Uhr jederzeit auf Crunchyroll nachholen.

Der folgende Trailer zeigt, was ihr von Kaiju No. 8 erwarten könnt:

1:55 Neuer Kaiju No. 8-Trailer zeigt Kafka in seiner Monsterform

Das Besondere an den Folgen ab 17:30 Uhr ist, dass sie mit deutscher Synchronisation veröffentlicht werden. Ihr könnt euch also entscheiden, ob ihr lieber die japanische Sprachausgabe um 16:00 Uhr oder die deutsche Synchronisation ab 17:30 Uhr sehen sollt.

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Kaiju No. 8 zu schauen. Auf X (ehemals Twitter) wurde ebenfalls angekündigt, dass die neuste Folge jeden Samstag hier zu sehen sein soll. Allerdings fehlen hier noch weitere Details, wo der Anime genau mitgestreamt wird.

Worum geht es in Kaiju No. 8? Die Geschichte dreht sich um Kafka Hibino. Sein Job ist es, die Kadaver der Kaiju zu entsorgen, die nach Kämpfen hinterlassen werden. Die Kaiju sind riesige Monster, die die Menschheit bedrohen. Kafkas eigentlicher Traum ist es, dem Verteidigungstrupp beizutreten und alle Kaijus zu dezimieren.

Allerdings dringt einer der Kaiju in Kafkas Körper ein und macht ihn selbst zu so einem Monster. Mit dem Codenamen Kaiju No. 8 steht er damit auf der Eliminierungsliste des Verteidigungstrupps Japans.

Werdet ihr Kaiju No. 8 schauen? Falls ja, schaltet ihr lieber live ein oder wartet ihr, bis die Folge auf Crunchyroll landet?