'Jetzt muss ich jedes Katapult abfeuern': Dragon's Dogma 2-Spieler finden heraus, wie sie geheime Areale auf der Map freischalten können

In Dragon's Dogma 2 gibt es nicht nur feuerspeiende Drachen, sondern auch versteckte Areale zu entdecken.

Dragon's Dogma 2 spielt sich zwar ganz anders als Baldur's Gate 3, steckt aber mindestens genau so voller cooler Entdeckungen. Spieler*innen berichten seit dem Release quasi ununterbrochen von Aha-Momenten, in denen sie herausgefunden haben, dass irgendetwas funktioniert, von dem sie es nie gedacht hätten. Ihr könnt zum Beispiel mit Katapulten auf weit entfernte Felswände ballern, um dort versteckte Passagen zu öffnen. Das sorgt natürlich für reihenweise herunter klappende Kinnladen.

Das Wichtigste kurz und knapp: Dragon's Dogma 2 bietet überraschende Entdeckungen, Spieler erleben immer wieder Aha-Momente.

Physik-Spielereien ermöglichen zum Beispiel das Öffnen von versteckten Passagen und erkunden neuer Areale, nachdem ihr mit einem Katapult auf Felswände geschossen habt.

Die Community reagiert begeistert auf die Trebuchet-Entdeckung.

Kritik gibt es an Mikrotransaktionen.

Dragon's Dogma 2-Fans "lernen jeden Tag etwas Neues", wie dass ihr mit Katapulten neue Wege öffnen könnt

Darum geht's: Dragon's Dogma 2 ist da und begeistert richtig viele Spieler*innen mit seiner eigenen Herangehensweise an das Genre und der gigantischen wie ungewöhnlichen Open World. Hier könnt ihr euch im Video ansehen, was wir damit meinen (den GamePro-Test zu Dragon's Dogma 2 findet ihr hier):

54:26 Dragon's Dogma 2 lohnt sich allein für DIESE Open World!

Nicht nur Deko: Vielleicht seid ihr ja auch schon an dem einen oder anderen Trebuchet vorbeigelaufen und habt es ignoriert, weil so etwas in den meisten Spielen eben einfach nur der Dekoration dient und nicht benutzt werden kann. Nicht so in Dragon's Dogma 2, wo ihr selbstverständlich einen Felsbrocken damit abfeuern könnt.

Beeindruckendes Ergebnis: Aber die Physik-Spielereien lassen nicht nur einfach zu, dass ihr irgendwo einen Felsen hinschießt, sondern mit etwas Glück passiert sogar noch etwas viel Cooleres. An der Stelle, wo dieses Geschoss hier aufkommt, öffnet sich nämlich plötzlich ein neuer Durchgang in der Felswand. So könnt ihr ein vorher unerreichbares Areal erkunden.

Seht euch den Trebuchet-Schuss im Video an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Folge: Begeisterungsstürme. In den Kommentaren freut sich die Dragon's Dogma 2-Community extrem über diese Entdeckung. Viele können zum Beispiel kaum glauben, dass die Trebuchets wirklich so gut funktionieren und man sie überhaupt benutzen kann.

"Weißt du, an wie vielen davon ich bisher schon vorbei gelaufen bin?"

Mindestens genauso viele Fans wundern sich, dass sie nach vielen Stunden ihrer Zeit im Spiel immer noch andauernd solche neuen Dinge über Dragon's Dogma 2 erfahren. Selbstverständlich wollen einige jetzt jedes einzelne Katapult im Spiel abfeuern, um zu sehen, ob etwas ähnliches passiert.

Was ist sonst noch so los? Bei all der Liebe zu Dragon's Dogma 2 und seinen fast schon schrulligen Eigenheiten gibt es durchaus auch Kritik am Spiel. Beziehungsweise am Drumherum und dem Publisher Capcom. Das liegt an den kuriosen Mikrotransaktionen und dass ihr zum Beispiel für Charakter-Anpassungen oder Ingame-Items bezahlen könnt, die euch Schnellreisen lassen. Bei Steam hagelt es negative Rezensionen.

Wie findet ihr die Katapult-Entdeckung? Habt ihr schon ähnlich coole Sachen im Spiel herausgefunden?