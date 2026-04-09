Katze als Rauchmelder: Spieler hört seine Fellnase aus dem anderen Zimmer miauen und merkt dann, dass das Netzteil seiner Grafikkarte kurz davor war zu schmelzen

Das ist die Katze, die hoffentlich nicht zu viel Qualm eingeatmet hat (Bildquelle: https://imgur.com/XQLcUQg)

Schwein gehabt – oder vielmehr Katze! Eine Foren-User berichtet davon, wie seine Fellnase ihn gewarnt hat, dass in seinem PC gerade etwas am Schmoren ist. Die Person konnte dann gerade noch rechtzeitig eingreifen.

Katze warnt den User aus dem anderen Zimmer vor dem Rauch

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte über Grafikkarten, die im wahrsten Sinne des Wortes wegschmelzen. Auch bei Acaki, einem User aus einem taiwanesischen Forum kam es zu Problemen mit einem Kabel und das dummerweise, als die Person gar nicht im Raum war, um es selbst zu merken.

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Acaki berichtet, er oder sie sei gerade auf der Toilette gewesen und habe dann die Katze gehört, die sich lautstark beschwerte. Die wollte aber nicht einfach nur ihrem Dosenöffner Beine machen, sondern schlug Alarm, weil sich Rauch im Zimmer gebildet hatte. Der User bemerkte auch sofort den verdächtigen Gestank von verbranntem Plastik.

Der PC lief in diesem Moment, ließ sich aber nicht auf die herkömmliche Art ausschalten. Also zog Acaki schnell den Netzstecker. Wie der User berichtet, nutzt er seit Oktober 2022 eine NVIDIA GeForce RTX 4090.

Die Warnung der Katze kam wohl gerade noch rechtzeitig, denn der Stecker am Netzteil ließ sich laut Aussage des Users bereits nicht mehr abziehen, sei aber noch nicht geschmolzen, nur "ein wenig schwarz". Das dürfte sich vor allem auf einen Pin beziehen, der auf einem Bild des Users etwas angeschmort aussieht.

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In den letzten Monaten machten vor allem Geschichten über abgerauchte Grafikkarten der RTX 5090-Reihe die Runde. Zunächst war dabei oft von Anwendungsfehlern die Rede, aber es weist jetzt doch einiges darauf hin, dass die Kabel wohl ein "Rutschproblem" haben.

Stecken diese laut Berichten zunächst fest in den Anschlüssen, arbeiten sie sich anscheinend mit der Zeit selbstständig aus ihren Anschlüssen heraus. Ein wohl gar nicht so selten auftretendes Problem. Durch die mit der Zeit fehlerhafte Verbindung kann dann eine ungesunde Wärmeentwicklung entstehen.

Wir können euch deshalb nur empfehlen, die Kabel regelmäßig zu prüfen. In Acakis Fall hat aber auch das nicht geholfen. Zumindest berichtet der User davon, den PC regelmäßig zu warten und dabei auch die Kabel und Verbindungen zu überprüfen.

Wo hier das Problem tatsächlich lag, lässt sich schwer sagen. Und auch wenn die Katze womöglich eine weitere Eskalation verhindert hat, ist der Vorfall für die Person natürlich trotzdem ziemlich ärgerlich.

Hat euch euer Haustier auch schon mal aufmerksam darauf gemacht, dass irgendetwas im Haus gerade im Argen war, bevor ihr es bemerkt habt?