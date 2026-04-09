Spieler wechselt von PS4 auf PC mit 5090 und kann nicht fassen, wie gut sich Gaming jetzt anfühlt: "Komplett neue Welt"

Es ist eine Debatte, die so alt ist wie die erste Spielkonsole selbst: Was ist besser, Gaming-PC oder Konsole?
"NoEconomics8601" hat die Antwort für sich gefunden und Schuld ist ein signifikantes Upgrade. Bisher hat der Gamer nämlich auf einer PlayStation 4 gespielt, seit kurzem ist er mit einem Eigenbau-PC samt RTX 5090 auf die teure Alternative umgestiegen.
Den Wechsel beschreibt er als das Ankommen in einer "komplett neuen Welt".
Was der Sprung auf technischer Ebene bringt
Die Basis-PS4 aus dem Jahr 2013 verfügte über eine GPU-Leistung von rund 1,84 Teraflops und eine Auflösungsobergrenze von 1080p.
Die Nvidia RTX 5090, die im Jahr 2025 erschien und das aktuelle Nonplusultra unter den PC-Grafikkarten, bietet dem gegenüber eine Rechenleistung, die um den Faktor 40 bis 50 höher liegt - zuzüglich moderner Upscaling-Technologien wie DLSS 4 mit Frame Generation.
Dazu kommt der Wechsel von einem festen 30-Fps-Limit, das auf vielen PS4-Titeln zur Norm gehörte, auf ein potenziell Vielfaches dieser Framerate. Das hängt natürlich von Titel und Monitor ab; gerade letztgenannten Punkt betonen auch die Reddit-Kommentare: "NoEconomics8601" solle unbedingt prüfen, ob die entsprechende Windows-Einstellung umgestellt wurde.
Link zum Reddit-Inhalt
Allerdings sind in den Reddit-Kommentaren auch einige berechtigte Einwände zu dem Vergleich zu finden. Ein PC-Build mit der sündhaft teuren RTX 5090 ist um ein Vielfaches kostspieliger als eine bloße Konsole und stellt damit nicht gerade einen typischen Einstieg in die Welt des PC-Gamings dar.
Manche Kommentare wie von "4inodev" weisen deshalb darauf hin, dass ein solches Set-up die Unterschiede zwischen Konsole und PC verzerrt darstellt.
Wichtig ist aber auch, dass nicht nur auf die Leistung geschaut wird. Nach Framerate und Auflösung gibt es nämlich noch weitere Vorteile, die PC-Gaming mit sich bringt: "Dtr721" bezeichnet die Möglichkeiten des Moddings als mindestens genauso wichtig.
Aber schon ohne Erfahrungen in diesem Bereich fällt das Fazit von "NoEconomics8601" ziemlich eindeutig aus: "Ich verstehe es jetzt. Ich verstehe, warum der PC das Beste ist".
Wie sieht euer Gaming-Set-up aus? Teilt mit uns eure Konsolen und PCs in den Kommentaren!
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