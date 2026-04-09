Spieler wechselt von PS4 auf PC mit 5090 und kann nicht fassen, wie gut sich Gaming jetzt anfühlt: "Komplett neue Welt"

Von der Basis-PS4 direkt zu einem RTX-5090-Build: Wie fühlt man sich, wenn man einen Generationensprung von über einer Dekade in einem einzigen Schritt macht? (© NoEconomics8601 via Reddit, Sony)

Es ist eine Debatte, die so alt ist wie die erste Spielkonsole selbst: Was ist besser, Gaming-PC oder Konsole?

"NoEconomics8601" hat die Antwort für sich gefunden und Schuld ist ein signifikantes Upgrade. Bisher hat der Gamer nämlich auf einer PlayStation 4 gespielt, seit kurzem ist er mit einem Eigenbau-PC samt RTX 5090 auf die teure Alternative umgestiegen.

Den Wechsel beschreibt er als das Ankommen in einer "komplett neuen Welt".

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Was der Sprung auf technischer Ebene bringt

Die Basis-PS4 aus dem Jahr 2013 verfügte über eine GPU-Leistung von rund 1,84 Teraflops und eine Auflösungsobergrenze von 1080p.

Die Nvidia RTX 5090, die im Jahr 2025 erschien und das aktuelle Nonplusultra unter den PC-Grafikkarten, bietet dem gegenüber eine Rechenleistung, die um den Faktor 40 bis 50 höher liegt - zuzüglich moderner Upscaling-Technologien wie DLSS 4 mit Frame Generation.

Dazu kommt der Wechsel von einem festen 30-Fps-Limit, das auf vielen PS4-Titeln zur Norm gehörte, auf ein potenziell Vielfaches dieser Framerate. Das hängt natürlich von Titel und Monitor ab; gerade letztgenannten Punkt betonen auch die Reddit-Kommentare: "NoEconomics8601" solle unbedingt prüfen, ob die entsprechende Windows-Einstellung umgestellt wurde.

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Allerdings sind in den Reddit-Kommentaren auch einige berechtigte Einwände zu dem Vergleich zu finden. Ein PC-Build mit der sündhaft teuren RTX 5090 ist um ein Vielfaches kostspieliger als eine bloße Konsole und stellt damit nicht gerade einen typischen Einstieg in die Welt des PC-Gamings dar.

Manche Kommentare wie von "4inodev" weisen deshalb darauf hin, dass ein solches Set-up die Unterschiede zwischen Konsole und PC verzerrt darstellt.

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Wichtig ist aber auch, dass nicht nur auf die Leistung geschaut wird. Nach Framerate und Auflösung gibt es nämlich noch weitere Vorteile, die PC-Gaming mit sich bringt: "Dtr721" bezeichnet die Möglichkeiten des Moddings als mindestens genauso wichtig.

Aber schon ohne Erfahrungen in diesem Bereich fällt das Fazit von "NoEconomics8601" ziemlich eindeutig aus: "Ich verstehe es jetzt. Ich verstehe, warum der PC das Beste ist".

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