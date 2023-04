Kauft ihr auch mit PS Plus noch Spiele? Die Antwort ist nicht so eindeutig wie gedacht

PS Plus wird jeden Monat mit neuen Spielen ausgestattet. Reicht das, um eure Käufe einzuschränken?

Abodienste wie PS Plus oder der Xbox Game Pass haben die Art, wie wir Spiele konsumieren, ziemlich durcheinander gewirbelt. Der einfache Zugriff auf etliche Titel für einen Pauschalbetrag macht den Kauf von Spielen immer unattraktiver – könnte man meinen.

Aus diesem Grund und auch weil uns diese Frage brennend interessiert hat, wollten wir in einer Umfrage von euch wissen, ob ihr auch mit PS Plus-Abo weiterhin Spiele kauft oder ob ihr euch mittlerweile komplett auf die Titel beschränkt, die über die Essential bzw. Extra- und Premium-Updates ins Abo rutschen.

Die Umfrage läuft nun seit knapp einer Woche, Zeit also für eine Auswertung. Und wie oft eine bestimmte Antwortmöglichkeit vertreten ist, hat uns dann doch ein wenig überrascht.

Die Ergebnisse zeigen ziemlich eindeutig: Die wenigsten von euch beschränken sich auf die Spiele, die sie im PS Plus-Abo bekommen. Der absolute Großteil kauft auch weiterhin Spiele. Wir hätten allerdings vermutet, dass der Anteil der "Ich kaufe trotz PS Plus-Abo regelmäßig Spiele"-Antworten noch etwas höher ausfällt und sich nicht ein derart knappes Rennen mit der "besonderen Fälle"-Antwortmöglichkeit liefern würde.

Dementsprechend fällt das Ergebnis zwar durchaus erwartbar aus, allerdings in unseren Augen auch nicht so eindeutig wie zunächst angenommen.

Unter der Umfrage hatten wir euch darum gebeten, eure Entscheidung zu erläutern, was auch einige von euch getan haben. Nachfolgend findet ihr ein paar ausgewählte Kommentare:

"Ich kaufe trotz PS Plus Premium regelmäßig neue Spiele, die ich unbedingt zum Launch spielen will.

"Ich kaufe auch trotz PS Plus Abo noch spiele. Habe mir ganz frisch Diablo4 vorbestellt und das angebot an gratis spielen ist schon üppig, aber die titel die einen interessieren kommen ehh nie rein oder jahre später, wo man sie sich wegen ungeduldt dann ehh gekauft hat ;)"

"Seit ich PS Premium habe, hab ich tatsächlich nur noch ein Spiel gekauft. Aufgrund der Unsicherheit der PS Plus Spiele ("lieber zuerst diese spielen, bevor sie wieder weg sind"), kommen tatsächlich immer mehr Spiele in Premium, die ich mir vielleicht später gekauft hätte, wie zum Beispiel Forbidden West. Ich bin tatsächlich recht zufrieden im Moment."

"Ich unterstütze prinzipiell keine Abo-Dienste bei Videospielen und werde meine Games immer kaufen, solange das möglich ist. Digital ist dabei okay (es müssen keine physische Datenträger sein), aber ich möchte mir ganz einfach gezielt aussuchen, was in meinen Besitz wandert. Und ich möchte diejenigen Entwickler und Publisher, deren Games ich kaufe (die mir in der Regel viel Spielspass bereiten), direkt supporten."