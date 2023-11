Keanu Reeves inspirierte diesen Charakter aus Naruto und das haben wir nicht kommen sehen

Keanu Reeves als Inspiration für einen Charakter aus Naruto. (Bild von Naruto Shippuden: © SHUEISHA / Masashi Kishimoto)

Naruto ist und bleibt eine der beliebtesten und einflussreichsten Animes und Mangas der heutigen Zeit. Masashi Kishimoto, der Schöpfer von Naruto, hat sich beim Entwerfen und Designen der verschiedenen Charaktere aus der Serie von seinen Inspirationen leiten lassen.

Gaara’s Redesign ist von “The Matrix” inspiriert

Masashi Kishimoto hat zu mehreren Anlässen erwähnt, dass er ein sehr großer Fan von “The Matrix” ist und einige Charakter-Redesigns im Naruto Sequel “Naruto Shippuden” vom Film inspiriert sind. Darunter fällt auch Gaara, einer der bedeutendsten Charaktere in der Serie. Gaaras neuer Look in Naruto Shippuden ist genau genommen an Keanu Reeves Rolle als “Neo” aus demAction- und Sci-Fi-Film "The Matrix” angelehnt.

Gaaras komplett neuer Look in Naruto Shippuden. (Bild: © K.K. Pierrot/Masashi Kishimoto)

In Naruto Shippuden trägt Gaara einen weinroten, langen Mantel mit einem grauen Brustschutz vorne und einer schwarzen Hose darunter. Das Stirnband hat er abgelegt, als er Kazekage geworden ist. Gaara trägt jedoch immer noch eine Kürbisflasche auf dem Rücken, welchen er mit Bändern und Gürteln an der Hüfte und über der Brust fest gespannt hat.

Auf den ersten Blick ist keine deutliche Übereinstimmung oder Bezug zum Film “The Matrix” zu sehen, weshalb der Vergleich zunächst überraschen mag. Zumal Gaara mit seinen feurig roten Haaren Neo alles andere als ähnlich sieht.

Aber hier dürfte wohl in erster Linie um die Kleidung des Charakters gehen: Erst bei bei genauer Betrachtung ist es erkennbar, dass Gaaras neuer Look mit seinem langem Mantel und den Gürteln an Keanu Reeves Rolle als “Neo” in “The Matrix” angelehnt ist.

Wer ist Gaara in Naruto und Naruto Shippuden?

Gaara, auch bekannt als Gaara aus der Wüste, ist ein Shinobi aus Sunagakure und der Sohn des vierten Kazekage sowie sein Nachfolger. Er tritt ursprünglich als einer der leitenden Bösewichte in der Chunin-Auswahlprüfung auf und wird später einer der engsten Verbündeten von Naruto. In Naruto Shippuden tritt er in die Fußstapfen seines Vaters und wird zum fünften Kazekage von Sunagakure.

Wo könnt ihr Naruto und Naruto Shippuden anschauen?

Alle neun Staffeln und dazugehörigen Folgen von Naruto und dessen Sequel Naruto Shippuden mit 17 Staffeln sind vollständig auf Crunchyroll erhältlich.

Die Anime-Serie Naruto erzählt die Geschichte vom namensgebenden Protagonisten Naruto Uzumaki. Ein junger Ninja, der für Anerkennung von seinen Mitmenschen kämpft und der nächste Hokage, also Oberhaupt, seines Dorfes werden will.

Was haltet ihr von Gaaras neuem Look im Sequel? Hattet ihr von die Inspiration von "The Matrix" gewusst oder seid ihr genauso überrascht wie wir?