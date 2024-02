'Ich bin kein Xbox-Fanboy mehr': Influencer kehren Microsoft wegen Exklusivitäts-Gerüchten bereits den Rücken

Ex-Xbox-Influencer Doc_Dark trauert um seine Xbox-Series S (Bild: youtube.com/watch?v=GwIUJ1a-1s4)

Microsoft bringt laut Leaks und Gerüchten einige Xbox-Exclusives wie Starfield oder Halo auch auf die PS5. Das wurde bisher noch nicht bestätigt, reicht vielen größeren Xbox-Influencern aber offenbar bereits, um sich beleidigt von ihrer bisher so geliebten Konsole und Marke abzuwenden. Einige fühlen sich regelrecht betrogen, manche trauern mit musikalischen Darbietungen und andere werden direkt beleidigend.

Das Wichtigste im Überblick: Gerüchte besagen, dass Microsoft Xbox-exklusive Spiele wie Starfield und Halo auch auf die PS5 bringen könnte

Einige Xbox-Influencer fühlen sich betrogen und sind enttäuscht von dieser Nachricht

Einige überdenken ihre Unterstützung für Microsoft und Xbox

Es gibt humorvolle Reaktionen wie ein Abschiedsständchen, aber auch beleidigende Reaktionen

Es ist noch nicht bestätigt, ob Microsoft tatsächlich Xbox-Exklusivtitel für die PS5 veröffentlicht

Xbox-Influencer 'fühlen sich betrogen' und wollen wegen PS5-Gerüchten keine Fans mehr sein

Darum geht's: Bisher sind es nur Gerüchte – wenn auch sehr handfeste – und die drehen sich darum, dass Microsoft viele bisher Xbox-exklusive Spiele-Reihen wie Halo, Gears of War oder auch Starfield auf die PS5 bringen könnte. Nach all den Jahren, in denen Phil Spencer erklärt hat, er wolle Spiele am liebsten komplett ohne Plattform-Grenzen möglichst vielen Menschen zugänglich machen, wird es jetzt also wohl ernst.

Das kommt nicht gut an: Zumindest nicht bei einigen größeren Xbox-Influencern, die diese Nachricht offenbar sehr enttäuscht. Die Reaktionen fallen aber auch hier sehr unterschiedlich aus. Einige größere Namen wie zum Beispiel Klobrille kritisieren vor allem den Verlust an Glaubwürdigkeit. Dabei gehe es in erster Linie um einen Vertrauensbruch und getätigte Aussagen, die nicht mehr der Wahrheit entsprechen würden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Kein Support mehr: Dementsprechend denken viele dieser Influencer jetzt darüber nach, Microsoft und Xbox zukünftig nicht mehr zu unterstützen. Zum Beispiel auch TimDog, der ähnlich viele Follower wie Klobrille hat und dem unter anderem auch Xbox-Chef Phil Spencer und viele andere Personen des Marketingteams folgen. TimDog hat einen siebenstündigen Twitter-Talk abgehalten, der folgenden, vielsagenden Titel trägt:

"Ich bin kein Xbox-Fanboy mehr."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Riskit4theBiskit erklärt in einem Twitter-Video, er fühle sich durchaus ein bisschen betrogen. Das Ganze führt aber auch zu teils recht humorvollen Reaktionen wie diesem Video, in dem der selbsternannte "Konsolenkrieg-Content Creator" Doc Dark seiner nun verflossenen Liebe ein letztes Ständchen singt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Drastischere Reaktionen: Es gibt aber leider auch noch einige Menschen, die sich dazu hinreißen lassen, gleich beleidigend zu werden oder Xbox-Mitarbeitern sogar den Tod zu wünschen. Influencer KidSmoove hat beispielsweise ein neues Twitter-Banner mit der Aufschrift "Fuck Xbox" und der Senior Social Media Manager von Xbox wird auf Twitter mit den unschönsten Nachrichten konfrontiert (via: VGC).

Dabei dürfe wir nicht vergessen: Aktuell steht noch nicht einmal fest, ob Microsoft überhaupt wirklich irgendwelche Xbox-Exklusivtitel auch für die PS5 veröffentlicht. Es gibt bisher keinerlei entsprechende Ankündigungen, nur Gerüchte und angebliche Leaks. Aber Xbox-Chef Phil Spencer hat bereits ein Event für nächste Woche versprochen, in dem es um die Zukunft der Marke gehen soll.

Was haltet ihr von den Reaktionen der Influencer? Findet ihr sie gerechtfertigt oder vorschnell?