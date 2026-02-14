Kena Scars of Kosmora: Release, möglicher Preis und Plattformen des Sequels

Eine richtig schöne Neuigkeit von der State of Play: Kena: Bridge of Spirits, der PS5-Überraschungshit aus dem Jahr 2021, bekommt mit Kena: Scars of Kosmora einen Nachfolger. Wir schlüpfen dabei wieder in die Rolle der namensgebenden Protagonistin, die jetzt älter und eine erfahrene Geistführerin ist. Welche Abenteuer sie dabei erwarten und was ihr sonst noch alles wissen müsst, verraten wir euch auf den folgenden Seiten:
- Kena: Scars of Kosmora - Release, möglicher Preis und Plattformen
- Kena: Scars of Kosmora - Gameplay: Das wissen wir über die Spielmechaniken
- Kena: Scars of Kosmora - Story und Welt
Kena: Scars of Kosmora - Release, möglicher Preis und Plattformen
Kena: Scars of Kosmora wurde während der State of Play im Februar 2026 angekündigt und hat bisher noch kein festes Release-Datum. Allerdings müssen wir wohl nur noch ein paar Monate warten, denn das Spiel soll noch 2026 für PS5 und PC erscheinen.
Auch zu unterschiedlichen Editionen und deren Preis gibt es noch keine konkreten Infos. Kena: Bridge of Spirits war jedoch bereits zu Release mit 40 Euro relativ günstig zu haben. Da dieser aber ein paar Jahre her ist, könnte beim Nachfolger durchaus was aufgeschlagen werden.
