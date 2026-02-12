Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns

Auf der State of Play im Februar hat Entwickler Ember Lab Kena 2 enthüllt. Das Spiel hört auf den Namen Kena: Scars of Kosmora. Die Fortsetzung führt uns auf die namensgebende Insel Kosmora, um eine Heilung für eine Krankheit zu finden und eine Freundin aus der Vergangenheit wiederzusehen.

Der Release ist für 2026 angesetzt – auf PS5 und PC.