Gas- und Kohlegrills können einpacken: Eine völlig neue Art von Grill finde ich viel besser!

Gas- und Kohlegrills kennt jeder, aber diese neue Art von Grill ist spannender: Sie steht für viel intensiveren Geschmack!

Sobald es wärmer wird, riecht man bei mir in der Nachbarschaft sofort die Grills. Wenn ich mich dann in den Gärten umsehe, dann stehen da zumeist klassische Gasgrills oder ein Kohlegrill. Mein nächster Grill wird aber keiner von beiden. Es gibt jetzt nämlich eine neue Art von Grill, die weder Kohle noch Gas benötigt, aber sogar noch viel mehr Geschmack produziert.

Für mich ist das der Traum vom echten BBQ - so viel Aroma gibt sonst keine Grillart her!

Der klassische Weber-Grill ist dagegen fast schon ein alter Hut:

Weber-Grill, Napoleon, Burnhard - die großen Namen der Grillhersteller sind weithin bekannt. Ich möchte euch aber jetzt mal eine ganz andere Art von Grill vorstellen, die die meisten Menschen in Deutschland noch gar nicht kennen.

Das Grundprinzip stammt übrigens eher aus dem Hausbau - und zwar Heizungen, um genau zu sein. Wer es liebt, sich mal so richtig mit Geschmack auseinanderzusetzen, der ist hier genau richtig!

Der Pelletgrill ist da - und er hat einige eklatante Vorteile!

Ein Pelletgrill ist entspannt wie ein Gasgrill und produziert mehr Aroma als ein Kohlegrill. Für mich die ultimative Mischung!

Ein Pelletgrill ist im Grunde die perfekte Symbiose aus einem Smoker, einem Gasgrill und einem Umluftofen. Er wird nicht mit dicken Holzscheiten, Gas oder Kohle befeuert, sondern mit kleinen Holzpellets – das sind kleine, unter hohem Druck gepresste Stäbchen aus reinem Hartholz. Die gibt's übrigens in ganz vielen Varianten mit denen ihr im Geschmack variieren könnt. Dazu weiter unten mehr.

So funktioniert ein Pelletgrill:

Der Pellettank (Hopper): Hier füllt ihr eure Holzpellets ein. Die Förderschnecke: Ein elektrischer Motor treibt eine Schnecke an, die die Pellets dosiert in die Brennkammer transportiert - das ist das gleiche Prinzip wie bei Pelletheizungen. Die Zündung: Ein Glühstab entzündet die Pellets, während ein Ventilator für die nötige Sauerstoffzufuhr sorgt. Dadurch kann man relativ genau die Temperatur regeln. Die Steuerung: Das Herzstück ist der Controller. Er misst die Temperatur im Garraum und entscheidet vollautomatisch, wie viele Pellets nachgeschoben werden müssen und wie viel Frischluft in die Brennkammer darf.

Für mich ist das die absolute "Set-it-and-forget-it"-Lösung. Ihr stellt eure Wunschtemperatur ein, und der Grill hält diese über Stunden hinweg konstant, während ihr gemütlich ein Kaltgetränk genießt. Und am Ende bekommt ihr einen Rauchgeschmack, der euch jeden Gasgrill vergessen lässt.

Grills im Vergleich: Pellet vs. Kohle vs. Gasgrill - was sind die Vor- und Nachteile?

Meiner Erfahrung nach ist das größte Problem beim klassischen Grillen die Temperaturkontrolle. Kohlegrills schwanken stark, Gasgrills sind präziser, aber geschmacklich oft limitiert. Pelletgrills halten die Temperatur meist auf wenige Grad genau. Das ist Gold wert für Longjobs wie Pulled Pork, Ribs oder Brisket.

Echtes Holzfeuer- und Raucharoma – aber endlich ohne Stress!

Pelletgrills verbrennen echtes Holz. Der Rauch ist sauber, fein dosiert und gleichmäßig. Für mich ist das geschmacklich deutlich näher am klassischen Smoker als alles, was ein Gasgrill je leisten kann – ohne stundenlanges Nachlegen von Holzscheiten. Auch Kohlegrills kommen da geschmacklich bei weitem nicht ran!

Was viele unterschätzen: Ein Pelletgrill kann nicht nur grillen. Ihr könnt darauf smoken, low & slow garen, backen, sogar Pizza machen.

Der Activa Pelletgrill "El Paso" ist ein Preis-Leistungs-Tipp für Pelletsmoker und bringt alles mit, was man für den Einstieg brraucht - inklusive großem Grillrost!

Markt-Einordnung: Für wen lohnt sich ein Pelletgrill?

Pelletgrills liegen preislich meist über einfachen Kohle- oder Gasgrills. Dafür bekommt ihr aber auch deutlich mehr Kontrolle und Geschmack. Wer ausschließlich Würstchen und Steaks grillt, braucht das nicht zwingend. Wer aber gern neue Dinge ausprobiert, smoken will oder reproduzierbare Ergebnisse sucht, wird Pelletgrills schnell lieben.

Alternativen wären klassische Offset-Smoker (mehr Arbeit, mehr Erfahrung nötig) oder hochwertige Gasgrills mit Räucherbox (hier ist das Raucharoma aber meist kaum zu schmecken). Pelletgrills sitzen für mich genau dazwischen – und treffen einen Nerv unserer Zeit.

Der ACTIVA Smoker Grill El Paso im Detail

Der ACTIVA Smoker Grill El Paso richtet sich klar an Einsteiger und ambitionierte Hobbygriller, die in die Pelletwelt einsteigen wollen, ohne direkt ein kleines Vermögen auszugeben.

Der El Paso schaut aus wie ein Smoker, ihr habt einen großzügigen Garraum, eine seitlich platzierte Pelletzufuhr und ein digitales Bedienfeld. Optisch ist das Gerät eher sachlich als spektakulär – für mich kein Nachteil. Wichtig ist, was er kann. Und zwar alles, was ein Pelletsmoker soll.

Er sorgt für einen Geschmack, der einfach verzaubert, ohne dabei viel Arbeit zu machen.