83 Zoll OLED 4K-Fernseher 69% günstiger im Angebot: Das ist der beste Preis aller Zeiten!

So günstig wie jetzt bei Otto gab es den LG OLED B59 4K-Fernseher mit 83 Zoll laut Vergleichsplattformen noch nirgendwo sonst!

Bei Otto könnt ihr gerade einen 83 Zoll großen OLED 4K-Fernseher zum laut Vergleichsplattformen günstigsten Preis aller Zeiten abstauben. Der LG OLED 83B59 ist dort aktuell ohnehin schon 65 Prozent reduziert. Wenn ihr auf der Shopseite auf „10% Extra auf Technik- und Spielzeug-Highlights“ klickt, kommen nochmal über 200€ Extra-Rabatt dazu, sodass ihr insgesamt rund 69 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP wegkommt:

Der Extra-Rabatt gilt noch bis zum 17. Februar, also bis Dienstag. Der Preis des Fernsehers könnte sich jedoch auch schon vorher ändern, deshalb solltet ihr besser nicht bis zum letzten Tag warten. Falls euch der LG OLED 83B59 trotz des starken Rabatts noch zu teuer oder schlicht etwas zu groß ist, könnt ihr durch die Otto-Aktion übrigens noch weitere OLED-Fernseher günstiger abstauben. Hier eine Auswahl:

Unendlicher Kontrast & tolle Gaming-Performance: Das kann der 83 Zoll OLED-Fernseher!

Der LG OLED B59 bietet perfektes Schwarz und einen starken Bildprozessor, auch wenn letzterer nicht ganz an den des LG OELD C57 heranreicht.

Der LG OLED B59 ist zwar der günstigste OLED 4K‑Fernseher von LG aus 2025, bietet aber dennoch die hervorragende Bildqualität, die ihr von einem OLED-TV erwarten könnt. Diese verfügen nämlich über selbstleuchtende Pixel und brauchen deshalb keine Hintergrundbeleuchtung. Während Letztere bei normalen TVs immer etwas durchscheint und schwarze Flächen dadurch grau erscheinen lässt, bieten OLED-Fernseher perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast.

Außerdem kann bei OLED‑Fernsehern die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert werden, weshalb sie bei der Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen gewöhnlichen TVs weit überlegen sind. Während ihr bei Low-Budget-Fernsehern in dunklen Szenen helle Details oftkaum erkennen könnt, weil der Fernseher die Helligkeit zu weit heruntergeregelt hat, stechen sie bei einem OLED-TV deutlich hervor.

Hier die Maße des LG OLED 83B59, damit ihr wisst, ob der monströse 83 Zoll große 4K-Fernseher überhaupt in eure Wohnung passt.

Im Vergleich zu teureren OLED-Fernsehern wie dem LG OLED C57 und G59 hat der B59 zwar den etwas schwächeren Bildprozessor und die geringere Spitzenhelligkeit. In der Praxis fällt das allerdings selten deutlich auf, denn mit rund 800 cd/m2 wird der LG OLED B59 noch immer zwei- bis dreimal so hell wie Low-Budget-Fernseher. Das bedeutet, dass er HDR gut ausnutzen und bunte Farben ordentlich zum Leuchten bringen kann.

Auch fürs Gaming ist der LG OLED B59 dank seines 120Hz-Displays sehr gut geeignet. Der C5 bietet mit 144Hz zwar noch etwas mehr, doch wenn ihr an der PS5 oder der Xbox Series X spielt, ist bei 120 fps mit 4K-Auflösung ohnehin Schluss, mehr schaffen die Konsolen nämlich schlicht nicht. Der Input Lag fällt ebenfalls sehr niedrig aus. Mit etwa 5 bis 6 ms liegt er unter der Wahrnehmungsgrenze, sodass ihr euch keine Sorgen darüber machen müsst, dass eure Reaktionen ausgebremst werden könnten.