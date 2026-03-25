Levelt eure Kuh und trinkt Met – ein Brettspiel für Kenner & Wikinger!

Siedeln, Handeln, Plündern – all das nur, um ein Fest zu veranstalten? Mit "Ein Fest für Odin" werdet ihr zu echten Wikingern.

Wie unterscheidet man einen plündernden Wikinger von einem skandinavischen Händler? Ganz einfach: Seid ihr besser bewaffnet, dann sind sie Händler. Seid ihr schlechter bewaffnet, dann sind sie Wikinger. Das Leben der Wikinger war facettenreich und voller Abenteuer, aber hin und wieder muss man bei all den Schiffsfahrten eine Pause einlegen und "Ein Fest für Odin" feiern!

Ein Fest für Odin – das Kennerspiel für Wikinger-Fans

Die Wikinger waren Plünderer, Händler, Entdecker, Siedler und viel mehr. Diese Vielseitigkeit der skandinavischen Kultur der Wikingerzeit (793 - 1066 n. Chr.) nutzte der Brettspielautor Uwe Rosenberg als Inspiration für sein Brettspiel "Ein Fest für Odin".

Holzfiguren, Spielkarten, Würfel, Chips und Pappkarten – der Umfang von "Ein Fest für Odin" ist riesig.

Eine so große Vielfalt bedarf verschiedener Spielmechaniken, weshalb das Spiel auch definitiv als Kennerspiel zu deklarieren ist. Mit gut 3 kg Spielmaterial ist die Box auch ein ordentlicher Brocken, also macht euch auf was gefasst!

Spieleranzahl: 1-4 Spieler (empfohlen ab 14 Jahren)

1-4 Spieler (empfohlen ab 14 Jahren) Spieldauer: 90-150 Minuten (ca. 30 Min. pro Spieler)

90-150 Minuten (ca. 30 Min. pro Spieler) Neuauflage mit zusätzlichem Zweispieler-Plan und Mini-Erweiterungen

Erweiterungen: Ein Fest für Odin: Die Norweger

Siedeln, Erkunden, Profitieren – 4X-Gameplay in Brettspielform

Das Grundprinzip des Spiels ist eigentlich simpel: Ihr spielt eine Wikinger-Sippschaft, die jede Runde mehrere Aktionen aus einer Auswahl von 44 Aktionen ausführen kann, um am Ende mit den meisten Punkten rauszukommen. Diese Aktionen reichen von Hausbau, Jagd und Handel bis zum Siedeln, Plündern und Erkunden. Das Besondere: Jede Runde kann eine bestimmte Aktion nur von einem Spieler getätigt werden, also kann zum Beispiel nur ein Spieler pro Runde ein Schiff nach Vinland schicken.

Zu eurer Siedlung gehören nicht nur Gebäude, sondern auch Vieh – eure Kühe müssen schließlich vemehrt werden.

Jeden Zug muss man also flexibel bleiben und schauen, auf welche Weise man zu Beute oder Handelswaren kommt, denn jede Runde muss man ein Festmahl veranstalten, wofür man ausreichend Nahrung oder Geld ausgeben muss. Hat man nicht genug, sammelt man Strafgelder an.

Fällt die Ernte mal aus, dann kann man mit Geld kompensieren, aber wie kommt man an Silbermünzen? Plündern oder Handeln! Verschiedenes Plündergut ist mal größer, mal kleiner und hat teils besondere Formen, also gehört auch Inventarmanagement zum Gameplay dazu!

Fun Fact Time: Die Wikinger in Amerika

Das Setting eines Brettspiels macht extrem viel aus und bei einem historischen Vorbild gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, über wichtige Personen und Ereignisse zu lernen. Über bekannte Wikinger wie Erik den Roten oder Leif Eriksson werdet ihr im Spiel-Almanach interessante Fakten erfahren, aber auch ich habe eine nette Wikinger-Anekdote parat!

Dass Wikinger nach Amerika gekommen sind wissen mittlerweile die meisten. Eine Ausgrabung bei L'Anse aux Meadows auf Neufundland fand eine Siedlung, was zumindest die historischen Quellen der isländischen Sagas untermauert. In diesen Sagas spricht man von drei Ländern jenseits von Grönland, Helluland, Markland und Vinland – Markland und Vinland kann man im Spiel auch als Labrador und Neufundland entdecken.

Island, Grönland, Markland und Vinland – verschiedene Insel und neue Kontinente müssen für neue Ressourcen erkundet werden.

Diese Siedlung auf Neufundland lässt sich sogar ziemlich genau auf ein Jahr datieren, 1021 n. Chr., aber wie ist man auf dieses Datum gekommen? Die Antwort ist ein historisch dokumentierter Sonnensturm, der 993 n. Chr. die Erde traf. Spuren dieses Sonnensturms konnten in den Jahresringen eines Holzfragments gefunden werden, wodurch man das genaue Jahr bestimmen konnte. Ein schöner Fall von Dendrochronologie und der Radiokarbonmethode.

Archäologen werdet ihr zwar mit diesem Spiel nicht, aber dafür werdet ihr einen schönen Abend mit viel Wikinger-Flair und Konkurrenzkampf haben, also schnappt euch eure Trinkhörner, holt euch einen Kanister Met, schmeißt eine Viking Metal-Playlist an und macht euch ein Metfest … für Odin!