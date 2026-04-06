Als hätte man God of War in ein Brettspiel gepresst: Erlebt geniale Wikinger-Action auf dem Küchentisch

Schwingt die Äxte und sichert euch in diesem Brettspiel ein Ticket nach Walhalla!

Die nordische Mythologie finde ich aus einem bestimmten Grund wesentlich interessanter als andere Mythologien: Die Götter sind dort sterblich und es wird das Ende der Welt vorausgesagt. Sobald Ragnarök gekommen ist, erheben sich mächtige Bestien, die die Erde verschlingen und die Götter vernichten werden und die Krieger Walhallas werden zusammen mit Odin und Thor eine letzte große Schlacht schlagen.

Klingt einfach verdammt cool oder? Nur blöd, wenn dein Clan bisher noch keinen Platz im Wikinger-Himmel abbekommen hat. Was macht man da? Logischerweise auf den letzten Drücker noch genug Ehre sammeln, um es doch noch zu schaffen. Und genau das ist euer Ziel in Blood Rage.

Hinweis: Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GameStar Tech und stieß auf großes Interesse. Wir haben ihn für euch auf Aktualität überprüft. Wenn ihr dieses Thema bislang verpasst habt, bekommt ihr jetzt erneut die Chance.

Gewinnen, indem ihr sterbt? Dieses Brettspiel hat einen genialen Kniff

Ok, ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt, aber wie kommt ihr an mehr Ehre? Auch hier bleiben wir der Wikinger-Logik treu: Ihr müsst kämpfen. Ihr und die anderen Spielenden platziert eure Krieger auf verschiedenen Gebieten auf dem Spielbrett und lasst sie gegeneinander antreten um die Gebiete zu erobern und mehr Ehre zu sammeln. Dabei bekommt ihr aber auch Punkte dafür, wenn eure Wikinger in der Schlacht das Zeitliche segnen.

Jeder spielbare Wikinger-Clan hat andere Fähigkeiten und Strategien für den Sieg.

Wie viel Ehre ihr für welche Aktionen bekommt, hängt davon ab, welche Verbesserungen in Form von Karten ihr ausspielt und wie ihr euch auf den Gebieten verteilt. Aber Vorsicht: Ragnarök wird zu Beginn jeder Runde ein Gebiet auf der Karte vernichten, wodurch der Platz nach und nach immer enger wird.

Ein Strategie-Spiel der allerbesten Sorte

Ihr habt es vermutlich schon gemerkt: Das Brettspiel ist alles andere als ein Beserker-Rausch, in dem ihr einfach drauf lostürmen müsst. Vielmehr sind kluges Vorausplanen und Taktik gefragt, wann solltet ihr welche Karte ausspielen? Braucht ihr gerade mehr Ressource, müssen eure Krieger stärker werden oder setzt ihr lieber eine der vielen mythologischen Kreaturen ein, die mächtige Spezialeffekte aktivieren können?

Alle einsetzbaren Charaktere sind hochwertige Miniaturen.

Auf Board Game Geek, quasi dem Metacritic für Brettspiele, erlangt Blood Rage eine 7,9 von 10 möglichen Punkten und ordnet sich damit auf Platz 59 der Weltrangliste ein. Dieser Ruhm ist nicht ohne Folge geblieben, denn das Spiel hat auch einige Erweiterungen bekommen, die das Spiel mit mehr Personen spielbar machen, Mystiker einführen oder die Götter selbst auf den Plan rufen. Eine kleine Übersicht:

Wer Strategiespiele mit besonderem Setting mag oder generell Fan der nordischen Mythologie ist, der sollte sich dieses Brettspiel auf keinen Fall entgehen lassen.