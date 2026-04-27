Overcooked-Fans werden sich in diesem Brettspiel sofort zuhause fühlen

Unsere Büro-Küche hat zwar keine Gastro-Standards, aber als Foto-Kulisse macht sie einiges her.

Zutaten einkaufen, Essen kochen und Teller spülen – das sind alles Tätigkeiten, denen ich im tatsächlichen Leben eher ungern nachgehe. Doch die Kunst von guten Brettspielen ist ja, Themen, die uns sonst eher abschrecken, in spaßige Aktivitäten zu verwandeln. Besonders gut gelungen ist das bei Kitchen Rush, einem Brettspiel, in dem ihr euer eigenes Restaurant leitet. Und wir haben für das Spiel sogar einen Rabatt Code für euch. Wie der lautet, erfahrt ihr am Ende des Artikels.

Overcooked als Brettspiel mit Echtzeit-Faktor

In einem Restaurant fällt eine Menge Arbeit an: Gäste bedienen, Gerichte kochen und neue Zutaten einkaufen und das alles auch noch unter Zeitdruck, denn das Spiel hat keinen Pause-Button: Jede Spielrunde besteht aus Schichten und jede Schicht dauert fünf Minuten, die ihr mit einem Timer stoppt (bei euren ersten Runden empfehle ich euch, ein bisschen mehr Zeit einzustellen).

Eure Spielfiguren sind Sanduhren, ihr auf ein bestimmtes Feld stellen könnt, um die Aktion des Feldes auszuführen. Sobald der Sand der Uhr durchgelaufen ist, dürft ihr der Figur eine neue Aufgabe geben.

In diesem Brettspiel ist Schnelligkeit alles.

Es ist ratsam, dabei alles was ihr tut, laut mitzuteilen, sonst kommt ihr euch nur gegenseitig in die Quere. Und es gibt wirklich nichts schlimmeres als festzustellen, dass in der Vorratskammer nicht mehr die erforderlichen Zutaten liegen, die ihr für eure Bestellung braucht, weil jemand anderes sie sich geschnappt hat, ohne Bescheid zu sagen. Denkt dran: ihr müsst den Laden gemeinsam am Laufen halten.

Eine epische Story-Kampagne

Um euch die einzelnen Spielmechaniken zu erklären und euch auch an den Schwierigkeitsgrad zu gewöhnen, schmeißt euch Kitchen Rush nicht einfach ins kalte Wasser, sondern hat eine umfangreiche Kampagne, die euch Stück für Stück zeigt was alles dazu gehört, wenn ihr ein eigenes Restaurant habt.

Hilfreich ist dabei der modulare Spielplan, der beidseitig bedruckt ist. Nach jedem Szenario dreht ihr einen Teil des Spielplans um, sodass neue Aktionen hinzukommen. Außerdem werden mit der Zeit die Gerichte anspruchsvoller, die eure Gäste bei euch bestellen.

Das Spielbrett besteht aus einzelnen, modularen Teilen, die umgedreht werden können.

Im ersten Szenario kocht ihr beispielsweise nur für eure Freunde und Familien, die das Restaurant vor der großen Eröffnung besuchen. Im letzten Szenario bewirtet ihr auch VIP-Gäste, die nicht nur ein Gericht, sondern ein ganze Menü serviert bekommen wollen.

Das alles mündet schließlich in einen Open-End-Modus, bei dem ihr möglichst viel Geld und Ansehen sammeln müsst und immer wieder neue High-Scores knacken könnt. Zusätzlich sorgen Herausforderungskarten für zusätzliche Schwierigkeiten und Abwechslung im Spiel. Ihr werdet euch also auch nach Abschluss der Kampagne keinesfalls langweilen.

Alle Gerichte haben eine andere Anforderung an Zutaten, Garzeit und bringen euch auch unterschiedlich viel Geld ein.

Sichert euch Kitchen Rush mit unserem exklusiven Rabatt-Code günstiger

Ich bin ein großer Fan von Kitchen Rush, das völlig zurecht im Jahr 2020 auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gelandet ist. Auch sechs Jahre später packe ich das Spiel gerne noch aus und stürze mich freudig ins Küchen-Chaos.

Und wenn ihr darauf jetzt auch Lust habt, dann habe ich noch einen besonderen Leckerbissen für euch: Wenn ihr euch das Spiel über den offiziellen Shop von Pegasus bestellt, erhaltet ihr mit dem Code GameStarRush ganze 25 Prozent Rabatt und spart obendrauf auch noch die Versandkosten. Da lohnt sich das Zuschlagen auf alle Fälle. Der Code ist noch bis zum 11. Mai gültig.