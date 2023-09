'Bester KI-Move der Geschichte': Baldur's Gate 3-Gegner überraschen die Community mit genialen Schachzügen

Manchmal hat die Gegner-KI in Baldur's Gate 3 besonders schlaue Momente wie diesen hier.

In Baldur's Gate 3 können nicht nur wir, sondern auch unsere Feinde die vielen Möglichkeiten nutzen, die das RPG bietet. Die gegnerische KI ist dabei ein zweischneidiges Schwert: Manchmal stellt sie sich eher doof an, aber dafür gibt es auch Augenblicke, die uns einfach nur die Kinnlade runterklappen lassen und auf neue Ideen bringen.

Baldur's Gate 3-Feinde setzen genialen Schachzug ein, der Fans staunen lässt

Darum geht's: Gegen Ende des ersten Baldur's Gate-Aktes kommt es zu einem größeren Kampf am Rande einer Lava-Grube. Der wichtigste Gegner heißt Nere und wurde im Spiel von Redditor DeyUrban in besagte Lava befördert. Was natürlich doof ist, wenn wir später noch an den Loot und den Kopf des Fieslings kommen wollen. Aber ein Reload war dann doch gar nicht nötig, weil die KI so schlau agiert hat.

Feind schubst Kollegen zurück: Ein gegnerischer Armbrustschütze war nämlich mit Hilfe eines Pushback-Pfeils in der Lage, Oberfiesling Nere von der Lava wieder zurück auf festen Boden zu schubsen (hier könnt ihr Nere an einer Stelle sehen, die er normalerweise nie betritt). Eine Aktion, auf die der besagte Baldur's Gate 3-Fan selbst nie gekommen wäre, wie er selbst auf Reddit schreibt.

"Ich war total platt, ich hätte nicht einmal daran gedacht, das zu tun. Die KI ist etwas anderes in diesem Spiel, Mann. Ich habe ein paar Fälle gesehen, in denen sie etwas wirklich Dummes getan hat, aber ansonsten ist sie sogar auf '"'Balanciert' extrem kompetent."

In den Kommentaren wird ihm beigepflichtet: Den meisten anderen Community-Mitgliedern geht es ganz genauso. Die Baldur's Gate 3-KI ist ein zweischneidiges Schwert, weil sie einerseits solche wirklich schlauen Moves bringt, andererseits aber auch einfach stumpf in AoE-Schaden latscht, wenn eine Figur nur noch 4 Lebenspunkte hat.

"Die KI rennt entweder mit dem Hintern voraus in Flächenschaden (meiner oder ihrer), nur um sofort zu sterben – oder legt irgendwelche 3D-Schachzüge über die Bande hin, die du nicht bemerkt oder überhaupt in Betracht gezogen hättest".

Noch mehr coole Beispiele: Ein anderer Mensch berichtet davon, dass sich eine freundliche KI-Figur selbst aufgeopfert und ins Feuer gestellt habe, um Schattenherz aus der Gefahrenzone zu schubsen. Wieder andere schreiben, sie hätten von der KI gelernt, Heiltränke zu werfen.

Jaheira habe beispielsweise in nur einem Kampf Leute mit Heilzaubern aus der Ferne wieder belebt, mit einer Wasserflasche Party-Mitglieder gelöscht und mit dem Dornenpeitsche-Zauber Feinde in ihr Verderben gezogen – nur um dann in die Wolke aus Dolchen zu laufen, die der BG3-Fan herbei gezaubert hatte und zu sterben.

Was sind die kuriosesten Beispiele und schlausten Moves, die ihr in Baldur's Gate 3 bei der KI beobachtet habt?