Vor einem Monat hat eine KI damit angefangen, Pokémon Rot zu spielen - kann bis heute den Mondberg nicht überqueren

Pokémon wurde schon auf die unterschiedlichsten Arten durchgespielt. Jetzt versucht sich eine KI dran.

Es ist ziemlich beeindruckend, wie rasant Künstliche Intelligenzen in den letzten Jahren Fortschritte gemacht haben. Dennoch reicht das wohl immer noch nicht aus, um ein Spiel wie Pokémon Rote Edition durchzuspielen. Jedenfalls befindet sich eine bestimmte KI nach einem Monat Spielzeit immer noch erst beim Mondberg, einem der Anfangsgebiete des Spiels.

Wir stellen vor: Bei der KI, die sich seit Februar 2025 dem Projekt annimmt, Pokémon Rot durchzuspielen, handelt es sich um das neuste Modell der Claude-Reihe mit der Bezeichnung Claude 3.7 Sonnet. Dahinter steckt das US-amerikanische Unternehmen Anthropic, das 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitgliedern gegründet wurde.

0:39 Pokémon: Let's Go - Trailer: Kult-Trainer ROT, BLAU & GRÜN erstmals im Spiel vereint - Trailer: Kult-Trainer ROT, BLAU & GRÜN erstmals im Spiel vereint

So geht die KI vor: Bei Claude handelt es sich um ein sogenanntes Sprachmodell, das die Geschehnisse auf dem Bildschirm sieht, analysiert und dann entsprechend handelt – ähnlich wie wir Menschen. Auf Twitch könnt ihr den Fortschritt sowie den "Denk"prozess der KI per ausformuliertem Text live mitverfolgen.

A few researchers at Anthropic have, over the past year, had a part-time obsession with a peculiar problem.



Can Claude play Pokémon?



A thread: pic.twitter.com/K8SkNXCxYJ