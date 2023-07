Kickers hat auch in Deutschland viele Fans, die gern mehr als nur eine Staffel der Anime-Serie gesehen hätten.

Erinnert ihr euch noch an die Anime-Serie Kickers? Für viele Menschen nimmt die Kult-Serie einen ähnlichen Stellenwert wie zum Beispiel Dragon Ball ein und ist mehr als nur eine wohlige Kindheitserinnerung. Aber leider war der Kickers-Serie nie vergönnt, richtig lang und dauerhaft erfolgreich zu werden. In Japan wurden bei der Erstausstrahlung nicht einmal alle Folgen gezeigt und Schuld daran soll die andere große Fußball-Animeserie sein: Captain Tsubasa.

Kickers: In Japan wurden erst gar nicht alle 26 Folgen gezeigt und die Serie direkt eingestampft

Darum geht's: Kickers! Die Anime-Serie Kickers beziehungsweise im Original Ganbare! Kickers basiert auf einem Shonen-Manga, der in den Jahren 1985 bis 1989 veröffentlicht wurde.

Kickers richtet sich an Kinder und wurde zu einer Anime-Serie verfilmt. Der war anfangs zwar nur wenig Erfolg beschieden, aber sie hat sich trotzdem innerhalb kürzester Zeit zu einer Kult-Serie entwickelt. Insbesondere auch im allgemein eher Fußball-vernarrten Deutschland, aber erst später.

Nur eine Staffel: Zur Zeit der Erstveröffentlichung von Kickers im japanischen Fernsehen hatte die Anime-Serie nämlich noch einen sehr schweren Stand. Die Konkurrenz war wohl so groß, dass die Einschaltquoten weit hinter den Erwartungen zurück blieben.

Captain Tsubasa ist Schuld: Zur gleichen Zeit lief in Japan mit Captain Tsubasa bereits eine sehr erfolgreiche Fußball-Animeserie. Die richtet sich an ein etwas älteres Publikum als Kickers und konnte dem Newcomer so den Rang ablaufen (via: Manga-Fandom).

Direkt eingestampft: Wegen der schlechten Einschaltquoten wurde die Kickers-Serie nicht einmal komplett bis zum Ende ausgestrahlt. Insgesamt sollen 1986 und 1987 in Japan nur 21 beziehungsweise 22 von eigentlich 26 Folgen gezeigt worden sein. 3 Episoden wurden nochmal ein Jahr später gesendet und die 15. Folge wurde hinten angehängt (via: Wikipedia).

In Deutschland und einigen anderen Ländern kam Kickers dann erst in den 1990er Jahren auf den Markt. Hier war dem Gebolze sehr viel größerer Erfolg vergönnt, aber eine weitere Staffel wurde trotzdem nie produziert. Es gibt aber immerhin noch den OVA-Film rund um ein Spiel gegen die Teufel, der zwar ein alternatives Ende hat, aber eigentlich nur aus der Serie zusammengeschnitten ist.