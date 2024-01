Kill the Justice League! Die “Guten” gegen die ihr in Suicide Squad: Kill the Justice League antretet

Wer sind die Justice League? Die Justice League ist eine Verbindung der größten Superhelden der Welt. Wann immer ein Held allein nicht reicht, tut sich diese Truppe zusammen und tritt gemeinsam welterschütternden Bedrohungen entgegen. Zur Liga gehören mächtige Superhelden wie Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash und Green Lantern.

Warum müssen die jetzt alle sterben? Die Invasion des außerirdischen Mega-Schurken Brainiac ist genau so eine globale Bedrohung, die den Einsatz der kompletten Justice League vonnöten macht. Daher traten die Helden auch gegen den Fiesling an, doch dieses Mal ging alles gehörig in die Binsen. Denn Brainiac konnte die Helden nacheinander mit seinen psionischen Superkräften korrumpieren.

Sie dienen ihm nun als willfährige Lakaien und führen seine Pläne aus. Dabei sind die einstigen Helden nicht nur einfach unter seiner Kontrolle, sie sind geradezu Zerrbilder ihrer selbst geworden. Statt edle Werte der Gerechtigkeit zu verkörpern, sind die Mitglieder der Justice League jetzt bösartige, sadistische und grausame Tyrannen geworden, die mit großer Freude Unschuldige foltern und brutal umbringen. Daher sind sie teilweise schlimmer als so mancher Schurke und es gibt offenbar keinen Weg, diese Veränderung rückgängig zu machen.

Deswegen hat Regierungsagentin Amanda Waller die schlimmsten Schurken aus der Arkham-Anstalt freigelassen und ihnen den Auftrag erteilt, die einstigen Schurken sowie Strippenzieher Brainiac auszuschalten, bevor sie noch mehr Schaden anrichten.

Das sind die einstigen “Helden” der Justice League

Von Wonder Woman abgesehen sind alle Mitglieder der Justice League offenbar rettungslos verloren und müssen beseitigt werden. Hier erfahrt ihr mehr zu euren künftigen Boss-Gegnern im Spiel.

Green Lantern

John Steward aka Green Lantern ist ein intergalaktischer Gesetzeshüter, der ein extrem mächtiges Artefakt trägt: den Green Lantern Ring. Damit bekommt er Superkräfte, kann fliegen und hat noch eine ganz besondere Fähigkeit. Er kann aus grünem “hartem Licht” alle denkbaren Objekte formen, darunter auch komplexe Dinge, wie selbst feuernde Kanonen. Dadurch wird Green Lantern quasi eine Ein-Mann-Armee, die es mit der gesamten Suicide Squad allein aufnehmen kann.

Unter dem Einfluss von Brainiac wurde aus dem einst ehrenhaften und gerechten Green Lantern ein sadistischer Tyrann. Mit großer Freude nimmt er schon zu Spielbeginn die Mitglieder der Squad gefangen und zwingt sie gefesselt, die Gräueltaten von Brainiacs Horden mitanzusehen. Außerdem ist er eitel und herrschsüchtig, unter anderem baut er sich einen Thron mit seiner Superkraft, um sein überbordendes Ego noch weiter zu streicheln. Green Lantern ist zudem der Erzfeind von Squad-Kollege Deadshot.

Wonder Woman

Diana aka Wonder Woman ist eine Amazone aus einem mystischen Eiland, die mit der Macht von Göttern gesegnet ist. Sie ist neben Superman das stärkste Mitglied der Justice League. Ihre Körperkräfte sind denen von Superman ebenbürtig und sie hält extrem viel aus. Selbst wenn man sie quer durch Gebäude prügelt, steckt sie das mühelos weg. Durch ihre übermenschlichen Reflexe kann sie Attacken ausweichen oder sie mit ihren unzerstörbaren Armschienen abwehren.

Die Armschienen sind nur ein Teil des mächtigen Arsenals von Wonder Woman. Ihre wichtigste Waffe ist ein Lasso, mit dem sie Gegner nicht nur fesseln kann, sondern sie auch noch dazu zwingt, die Wahrheit zu sagen. Wenn es richtig derb wird, hat Wonder Woman noch ein Schwert dabei, mit dem sie alles und jeden schnetzelt. Aus bisher unbekannten Gründen ist Wonder Woman offenbar nicht von Brainiac korrumpiert worden und ist so das einzige Mitglied der Liga, das noch ihr altes Selbst ist. Daher hilft sie schweren Herzens der Suicide Squad, ihre einstigen Kameraden auszuschalten.

Superman

Der “Mann aus Stahl” ist eigentlich ein Außerirdischer vom Planeten Krypton, welcher jedoch kurz nach seiner Geburt zerstört wurde. Auf der Erde ist Superman quasi das Idealmodell eines Superhelden. Er kann praktisch alles: er ist extrem stark, wahnsinnig schnell, kann fliegen, ist (fast) unverwundbar, kann durch Wände sehen und mit seinem Blick extrem tödliche Hitzestrahlen verschießen.

Superman war früher ein Vorbild in heldenhaften Verhalten. Doch unter dem Einfluss von Brainiac hat sich sein nobles und ehrenhaftes Wesen geändert. Aus dem vormaligen Überhelden wurde ein brutaler Tyrann mit einer gigantischen Wut auf alles, was er früher zu schützen gelobt hat. So rettet er erst in scheinbar bekannter Manier einen Piloten aus einem abstürzenden Hubschrauber, nur um den armen Kerl sogleich mit seinem Hitzeblick genüsslich wegzubrutzeln.

Superman dürfte einer der mächtigsten Gegner im Spiel sein, da er quasi unverwundbar ist. Nur mit Kryptonit kann man ihn verwunden und möglicherweise muss die Squad sich dazu mit Supermans altem Erzfeind Lex Luther zusammentun.

Batman

Der dunkle Ritter aka Bruce Wayne ist ein finsterer Superheld, der lange einen persönlichen Rachefeldzug gegen das Verbrechen in Gotham City geführt hat. Er ist ein stoischer Held, der nicht viel spricht und bewusst sein düsteres Auftreten nutzt, um seine Feinde einzuschüchtern.

Da Bruce Wayne ein einfacher Mensch ist, bedient er sich eines Arsenals an High-Tech-Gadgets, die er dank seines immensen Reichtums auch problemlos auftreiben kann. Batman hat quasi für jede Situation ein passendes Gadget dabei, er nutzt aber vor allem seinen gepanzerten “Bat Suit”, mit der er auch durch die Lüfte segeln kann. Seine primäre Waffe ist der “Batarang”, ein messerscharfes Wurfgeschoss. Dazu kommen noch allerlei Items, mit denen er sich schnell bewegen oder besser verstecken kann.

Leider fiel auch Batman der Gedankenkontrolle von Brainiac zum Opfer. Da Batman eh schon immer ein finsteres und furchterregendes Auftreten hatte, fällt die Korruption erstmal auch nicht auf. Aber anders als früher hat dieser “böse Batman” keinerlei Skrupel, jeden grausam umzubringen, der ihm im Weg steht. Die Suicide Squad hat es also mit einem hinterlistigen Meuchelmörder zu tun, der überall aus den Schatten heraus zuschlagen kann.

The Flash

Der Flash aka Barry Allen ist der schnellste Mensch der Welt und hat als große Superkraft seine absurde Geschwindigkeit. Er kann sogar schneller als das Licht rennen und angeblich sogar die Grenzen der Realität hinter sich lassen. Außerdem kann er Blitze werfen und selbst schwere Wunden problemlos heilen.

Der Flash war schon vor der Kontrolle durch Brainiac ein alberner Spaßvogel, der seine Feinde wie Freunde mit seinem losen Mundwerk auf die Nerven ging. Nach seiner Gehirnwäsche ist aus dem launigen Spaßmacher aber ein fieser und bösartiger Drecksack geworden, der auf sadistische Art mit seinen Gegnern spielt, bevor er sie endgültig fertig macht. Der Flash ist der Erzfeind von Captain Boomerang, der verständlicherweise üble Rachefantasien gegen den roten Blitz hegt.



Wie ihr all diese Helden zur Strecke bringt, erfahrt ihr am 2. Februar, wenn das Spiel für PS5, Xbox Series S/X sowie den PC erscheint. Weitere Infos zu Suicide Squad: Kill the Justice League findet ihr hier.