Kinder/Familienspiele 2021: 20 Highlights für PS4/PS5, Xbox & Switch

Auch im Jahr 2021 werden wir vermutlich noch sehr lange mit der Corona-Pandemie zu tun haben. Zeit und Grund genug also, zusammen mit der Familie zuhause die neuesten Spiele zu zocken. Wenn ihr kleinere Kinder habt, oder es euch gerne mit eurer Familie zusammen vor dem Fernseher gemütlich macht, hat das Jahr 2021 einige Releases für euch parat. 20 besonders vielversprechende Titel haben wir in dieser Liste für euch aufgeführt.

Kriterien für diese Liste waren dabei unter anderem kinderfreundliche Themen und Gestaltung, nicht zuviel Gewalt, überschaubare Komplexität, Potenzial für Lerneffekte und auch die Möglichkeit, Spiele im Koop zocken zu können, auch wenn gerade letzteres nicht auf alle Spiele in dieser Aufzählung zutrifft. Viel Spaß bei unserer Vorschauliste zu den Kinder & Familienspielen 2021!

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Genre: Jump&Run

Jump&Run Plattformen: Switch

Switch Release: 12. Februar 2021

Marios Kult-Klempner darf auf unserer Liste natürlich nicht fehlen. Das im Februar erscheinende Super Mario 3D World ist zwar "nur" eine Neuauflage des Wii U-Titels, dort dürften die meisten das Spiel aber verpasst haben.

Die perfekte Gelegenheit also, den Titel zusammen mit der Familie nachzuholen. In typischer Mario-Manier hüpft ihr durch thematisch unterschiedliche Welten und nutze Spezialanzüge für besondere Manöver, um schlussendlich eine Feen-Prinzessin aus den Fängen von Bowser zu befreien. Das Ganze funktioniert auch kooperativ mit bis zu vier Spieler*innen.

Die Switch-Fassung enthält zudem den neuen Zusatz "Bowser's Fury", in dem allem Anschein nach Mario mit Bowser Jr. zusammenarbeiten muss, um einen riesigen Bowser zu besiegen. Auch nach Beendigung des Hauptspiels bleibt also noch genug zu tun.

Balan Wonderworld

Genre: Jump&Run

Jump&Run Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Release: 26. März 2021

Balan Wonderworld schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Super Mario 3D World, ist aber für alle interessant, die keine Switch besitzen. Ihr übernehmt die Rollen von Emma und Leo, die sich in einem mysteriösen Theater plötzlich in einer bizarren Welt wiederfinden, in der es jetzt eure Aufgabe ist, die Menschen dieser Welt wieder glücklich zu machen.

Dazu erkundet ihr die Welt und müsst euch dabei Gegnern stellen und etliche Hindernisse überwinden. Dabei helfen euch allerlei Outfits, die nicht nur euer Aussehen verändern, sondern auch spezielle Fähigkeiten verleihen, zum Beispiel die Zeit anzuhalten oder besonders hoch zu springen. Das ergibt zahlreiche interessante spielerische Möglichkeiten, deren Entdeckung auch besonders für ein jüngeres Publikum interessant sein dürfte.

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

Genre: Action

Action Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC Release: 2021

Die Lego-Spiele stehen seit jeher für familienfreundliche Unterhaltung, die in den meisten Fällen auch kooperativ gezockt werden können und sowohl jüngere wie ältere Spielefans anspricht. Lego Star Wars: Die Skywalker Saga ist da keine Ausnahme. Hier könnt ihr Szenen aus der kompletten Hauptsaga aller neun großen Star Wars-Filme in beliebiger Reihenfolge nachspielen, natürlich stilecht mit dem typischen Lego-Humor garniert.

Im Laufe des Spiels könnt ihr in die Rollen von über 100 Charakteren aus den Filmen schlüpfen - sei es nun von der hellen oder dunklen Seite der Macht - und erledigt mit ihnen diverse Aufgaben, zu denen Lego-typisch auch wieder das zusammenbauen bestimmter Objekte in den Levels gehört.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Genre: Lebenssimulation

Lebenssimulation Plattformen: Switch

Switch Release: 26. März 2021

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town lässt euch wie schon andere Spiele der Reihe einen Bauernhof bewirtschaften. Mit allem was dazu gehört. Ihr bestellt Äcker und Felder, kümmert euch um die Tiere und sammelt und verarbeitet Rohstoffe, um euren Hof immer weiter auszubauen und schöner zu machen. Doch nicht nur das: das namensgebende Städtchen Olive Town wartet ebenso darauf, eine verbesserte Infrastruktur zu bekommen, wofür ihr ebenfalls zuständig seid.

Auch dieser Story of Seasons-Teil scheint wieder ein absolutes "Wohlfühlspiel" zu werden, das zwar über simple Grundmechaniken verfügt, mit denen dann aber sehr viel möglich ist. Für Einsteiger gibt es einen entsprechenden Modus mit zahlreichen Unterstützungen, sodass auch dieser Titel absolut familienkompatibel ist.

Alba: A Wildlife Adventure

Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch Release: Frühjahr 2021

Eigentlich hattet ihr als Alba nur geplant, eure Großeltern auf einer Mittelmeerinsel zu besuchen. Doch als ihr dort ankommt, merkt ihr schnell, dass dort etwas nicht stimmt. Der Bürgermeister will dort nämlich ein Hotel auf einem Naturschutzgebiet errichten, das zudem ziemlich zugemüllt ist. Dieses Naturparadies vom Unrat zu befreien ist eine eurer Aufgaben in A Wildlife Adventure.

Die Insel im Spiel ist komplett erkundbar und durch den comicartigen Grafikstil auch perfekt für kleine Open World-Einsteiger*innen geeignet. Alba hat zudem ihr Smartphone dabei, mit dem sie die Tierwelt der Insel fotografieren und dadurch auch katalogisieren kann. Die PC-Version des Spiels ist bereits seit Ende 2020 erhältlich und hat viele positive Kritiken bekommen. Die Konsolenfassung dürfte dieser vermutlich in nichts nachstehen.

Skatebird

Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Release: 2021

Das Name von Skatebird sagt eigentlich schon alles: Denn hier flitzen nicht etwas prominente Skater wie Tony Hawk auf Rollbrettern durch die Level, sondern eben - naja - Vögel, eben. Verstecken müssen sich die Piepmätze aber vor ihren offensichtlichen Vorbildern nicht, denn auch sie können an Kanten entlang grinden oder an Rampen in die Höhe springen, um Tricks wie Kickflips zu vollführen - immer unterstützt von einem niedlichen Flügelflattern.

Das Ausführen von Tricks ist dabei ein wichtiger Bestandteil des Spiels, ebenso wichtig ist aber auch die Erkundung der unterschiedlichen Areale. Denn dort warten diverse Items wie neue Klamotten oder versteckte Mixtapes auf euch, der Soundtrack untermalt das Geschehen stilecht mit "Bird Hop"-Klängen. Als Einstieg in die Welt der Skatespielen auf jeden Fall einen Blick Wert, der nächste Schritt ist dann Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Away: The Survival Series

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, PC

PS4, PC Release: 2021

In Away: The Survival Series schlüpft ihr in die Rolle eines Säugetieres, dessen Namen ihr vermutlich noch nie gehört habt. Aber der australische Kurzkopfgleitbeutler muss sich auf seiner Reise durch die Spielwelt gegen allerlei andere Tiere zur Wehr setzen. Die Entwickler haben sich bei der Präsentation des Spiels von echten Natur-Dokumentationen inspirieren lassen, dementsprechend "echt" sieht auch die Optik des Spiels aus.

Das Ökosystem im Spiel ist ebenfalls vielfältig dargestellt, von kleinen Insekten bis hin zu größeren Tieren wie Alligatoren wird einiges geboten, die Aufmachung sowie der nicht allzu komplizierte Spielablauf prädestinieren das Spiel zudem für Kinder, die nebenbei auch noch etwas über die Flora und Faune erfahren bzw. lernen können.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Genre: Action

Action Plattformen: PS5

PS5 Release: 2021

Zugegeben: Aufgrund des recht hohen Action-Anteils ist Ratchet & Clank: Rift Apart vermutlich eher etwas für ältere Kinder, die dürften mit dem kommenden PS5-Exclusive aber vermutlich ebenso ihre helle Freude haben wie erfahrenere Spieler*innen.

Zusammen mit Ratchet und seinem Sidekick Clank müsst ihr eure Heimatdimension vor einem fiesen Roboterunhold beschützen und entledigt euch dessen Schergen mit einem umfangreichen Waffenarsenal, zu dem auch einige Kuriositäten wie der "Formschnitt-Sprenkler" oder die "Schmetterbombe zählen". Zu den besondere Features des Spiels zählen unter anderem die Dimensionsrisse, durch die Ratchet und Clank in Sekundenbruchteilen in andere Welten reisen können.

New Pokémon Snap

Genre: Action

Action Plattformen: Switch

Switch Release: 30. April 2021

Pokémon New Snap ist dabei weder ein Remake des N64-Klassikers noch eine Fortsetzung, sondern eher eine Neuinterpretation des Originals mit einigen neuen Örtlichkeiten und natürlich Pokémon-Arten. Grundsätzlich fahrt ihr mit einem Vehikel durch die Locations des Spiels und müsst dabei aus der Ego-Perspektive die Taschenmonster fotografieren, um euren Pokédex zu füllen.

Das ist oft allerdings leichter gesagt als getan, weil viele Spezies sehr schüchtern sind. Kleinere Rätsel in den Umgebungen und die Tatsache, dass besondere Posen der Pokémon Bonuspunkte geben, sorgen zudem für hohen Wiederspielreiz.

Noch mehr Kinder- & Familienspiele, die 2021 erscheinen sollen

Aktuelle PS4 & Xbox One-Spiele für Kinder

Ihr seid aktuell auf der Suche nach empfehlenswerten Kinderspielen für PS4 und Xbox One? Dann hätten wir da ein paar Empfehlungen für euch:

25 1 Mehr zum Thema PS4- & Xbox One-Spiele für Kinder: Games ab 0, 6 & 12 Jahren

Habt ihr Kinder? Und wenn ja, was spielt ihr gerne mit ihnen? Auf welche Familienspiele freut ihr euch 2021 besonders?