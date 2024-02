Nur 3,99: Eines der besten Mittelalter-RPGs überhaupt gibt's gerade mit 90% Rabatt - schnappt es euch im Xbox-Store

In Kingdom Come lösen wir längst nicht alle Konflikte mit dem Schwert.

Wer die besten Spiele der letzten Jahre nachholen will, kann in den digitalen Stores immer wieder ordentlich sparen. Weil es aber bei der Menge an Sales und Angebot schwierig ist, den Überblick zu behalten, fischen wir regelmäßig ein paar gute Tipps für euch heraus.

Dieses Mal wollen wir euch das Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance ans Herz legen. Auf Xbox One und Series X/S könnt ihr da aktuell am meisten sparen und sogar die kompletten DLCs mit abräumen.

Spiel: Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition Plattform: Xbox Store

Xbox Store Angebot: 3,99 Euro statt 39,99 Euro (90% Rabatt)

3,99 Euro statt 39,99 Euro (90% Rabatt) Gültig bis: 27. Februar, 10:59 Uhr

Darum lohnt sich Kingdom Come: Deliverance

Während uns die meisten RPGs in High Fantasy-Settings schicken, wo wir es mit Drachen und magischen Bedrohungen aufnehmen, gehört Kingdom Come zu den weit selteneren Genre-Vertretern, mit realistischerem Ansatz.

Das Open World-Rollenspiel von Entwickler Warhorse Studios lässt uns in die Rolle des Schmied-Sohns Henry schlüpfen, dessen Leben 1403 vom Bürgerkrieg auf den Kopf gestellt wird. Er überlebt einen Angriff auf sein Dorf, bei dem so ziemlich alle getötet werden, die ihm etwas bedeuten und schwört Rache.

Die Spielhandlung fokussiert sich sehr stark auf ihre spannende und emotionale Story, die zwar jede Menge Twists bietet, aber doch authentisch und bodenständig erzählt wird. Dabei haben wir oft die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie wir eine Aufgabe lösen.

Nebenbei können sich in der offenen Welt zufällig aber auch noch ganz eigene Herausforderungen oder witzige Situationen entwickeln. NPCs haben einen festen Tagesablauf, den wir bei jeder Quest berücksichtigen müssen.

Henry muss das Kriegerhandwerk von Grundauf lernen und das bekommen wir beim Spielen zu spüren. Das komplexe System für die Echtzeit-Kämpfe aus der Egoperspektive will gelernt werden und sorgt dafür, dass wir uns nie übermächtig vorkommen. Manchmal wirkt es aber auch etwas fummelig. Vielen gewalttätigen Auseinandersetzungen können wir aus dem Weg gehen, aber einige Endgegner sind dann doch Pflicht.

Hier könnt ihr euch Gameplay anschauen:

9:45 Kingdom Come: Deliverance - 10 Minuten Gameplay: ein brutaler Überfall, vier Quest-Lösungswege - 10 Minuten Gameplay: ein brutaler Überfall, vier Quest-Lösungswege

Allgemein nehmen Kämpfe aber, gerade wenn wir uns auch gerne mal rausreden, keinen so großen Raum ein und wir werden oft stattdessen zum Ermittler, der erkundet und Dialoge führt. So beispielsweise bei einem Klostermord.

Bei der Royal Edition kommen außerdem noch alle erschienen DLCs obendrauf, samt Story-Erweiterungen und einem Add-on, bei dem ihr als Vogt euer Dorf errichten und managen müsst.

Für wen ist Kingdom Come was und für wen nicht?

Das RPG spricht vor allem Mittelalterfans an, die richtig tief in das Setting eintauchen wollen und auf magische Komponenten gerne verzichten können. Außerdem ist Kingdom Come eine Empfehlung für Story-Fans.

Dagegen wird euch das Rollenspiel vermutlich nicht gefallen, falls ihr simple, geradlinige Spiele bevorzugt und es euch schnell zu komplex oder schlicht zu mühsam wird.

In Kingdom Come müsst ihr neben dem fordernden Kampfsystem essen, schlafen und das Spiel nimmt euch, beispielsweise bei der Wegfindung, selten an die Hand. Zudem wird euch der Titel nicht gefallen, falls ihr dialoglastigen Spielen nichts abgewinnen könnt.

Weitere Angebote: Lustigerweise ist die Version ohne DLCs im Xbox Store aktuell ebenfalls reduziert, allerdings nur um 85% und damit teurer als die Royal Edition. Diesen Rabatt gibt es allerdings auch im PS Store. Hier zahlt ihr folglich für das Basisspiel zahlt aktuell 4,49 Euro. Die Royal Edition ist aber für PlayStation gerade nicht reduziert. Zusätzlich sind jedoch sämtliche Erweiterungen in den Konsolen-Stores einzeln günstig erhältlich.

Werdet ihr euch das Spiel zu diesem Preis schnappen?