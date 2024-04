Kingdom Come Deliverance-Studio teast Fortsetzung an - Nächste Woche gibt's erste Infos zum neuen Warhorse-Spiel

Kommt da ein Kingdom Come: Deliverance 2 auf uns zu?

Im Februar 2018 brachte Warhorse Studios mit Kingdom Come: Deliverance sein erstes Spiel auf PS4, Xbox One und PC heraus. Es folgten eine Switch-Portierung und fünf DLCs. Seitdem arbeitet das tschechische Entwicklerstudio sehr zurückhaltend an einem neuen AAA-Projekt. Entsprechend wissen wir so gut wie nichts darüber.

Das wird sich nun bald ändern. Warhorse kündigte auf X (ehemals Twitter) nämlich an, nächste Woche ihr neues Spiel zu enthüllen. Und das sieht verdächtig nach einer Kingdom Come-Fortsetzung aus.

Warhorse Studios kündigt Reveal an – von Kingdom Come 2?

Bei dem Teaser handelt es sich lediglich um ein Bild mit ein paar Daten zum Reveal:

Wann findet der Reveal statt? am 18. April 2024 (Donnerstag)

am 18. April 2024 (Donnerstag) Um wie viel Uhr? um 20:00 Uhr deutscher Zeit

um 20:00 Uhr deutscher Zeit Wo kann ich den Reveal verfolgen? auf den offiziellen Warhorse-Kanälen auf YouTube und Twitch

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Abgesehen von den Informationen, wann und wo Warhorse das Spiel vorstellt, verrät das Bild aber immerhin schon etwas zum Setting: Die Person auf dem Pferd deutet stark auf das Mittelalter hin.

Kommt da also Kingdom Come: Deliverance 2 angeritten? Einer offiziellen Bestätigung gleicht das noch nicht, aber es gibt durchaus noch andere Gründe, die für ein neues Kingdom Come sprechen. Nicht nur war Teil 1 ein Erfolg für das Studio, er war auch bewusst als Anfang der Marke konzipiert.

Ihr habt wieder Lust auf Kingdom Come? Teil 1 ist jetzt im Sale!

Ganz sicher ist es natürlich nicht, dass es sich bei dem neuen Spiel um einen neuen Teil zu Kingdom Come handelt. Das ändert aber nichts daran, dass ihr jetzt vielleicht trotzdem (wieder) Lust auf das historisch authentische Mittelalter-RPG bekommen habt.

Sollte das der Fall sein, dann ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt. Die Royal Edition von Kingdom Come: Deliverance, die alle DLCs enthält, gibt's aktuell nämlich auf Xbox und PlayStation für günstige 3,99 Euro zu kaufen.

Was glaubt ihr, um welches Spiel es sich im Teaser handelt?