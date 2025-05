Kingdom Come Deliverance 2: Wie gut ist der erste Story-DLC 'Begegnungen mit dem Tod'? GameStar verrät es euch!

In "Begegnungen mit dem Tod" steht der Maler Voyta (links) im Mittelpunkt.

Knapp dreieinhalb Monate nach dem Launch von Kingdom Come: Deliverance 2 hat Entwickler Warhorse dem Mittelalter-RPG den ersten kostenpflichtigen Story-DLC spendiert. "Begegnungen mit dem Tod" dreht sich um den rätselhaften Künstler Voyta, dem Heinrich in diversen Quests beispringt und nach und nach hinter dessen Geheimnisse kommt.

Kollegin Stephanie von der GameStar konnte den DLC bereits komplett durchspielen und war dabei unter anderem von der Spielzeit verblüfft. Denn anders als viele andere DLCs handelt es sich bei "Begegnungen mit dem Tod" nicht etwa um ein kleines Story-Häppchen, sondern einen ausgefeilten und langen neuen Plot, der euch über 10 Stunden zusätzliche Spielzeit beschert.

Was Stephanie am neuen DLC mag – und was nicht – erfahrt ihr in ihrem Test auf GameStar.de.

Zusammen mit dem ersten Story-DLC hat Warhorse auch das kostenlose Update 1.3 für Kingdom Come: Deliverance 2 veröffentlicht. Und das bringt einige Neuerungen, darunter:

Pferderennen

drei neue Quests

Balancing-Anpassungen

zahlreiche Fixes für viele Missionen etc.

Eine komplette Übersicht aller Anpassungen findet ihr in unserem Artikel zu den Patch Notes von Update 1.3 für Kingdom Come Deliverance 2. Es gibt aber nicht nur gute Neuigkeiten. Viele Spieler*innen beklagen, dass der Patch auch übles Objekt-Flackern mitgebracht hat – hier ist ein zeitnaher Hotfix zu erwarten.

Kingdom Come 2 erschien am 4. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Und "Begegnungen mit dem Tod" wird nicht der letzte Story-DLC gewesen sein.

Warhorse hat bereits eine Roadmap für das Jahr 2025 angekündigt und dabei enthüllt, dass es noch zwei weitere DLCs geben wird, die vermutlich einen ähnlichen Umfang wie der erste bieten werden. "Das Erbe der Schmiede" ist für den Herbst angekündigt, "Mysteria Ecclesia" soll im Winter folgen.

Habt ihr "Begegnungen mit dem Tod" schon gespielt? Wie findet ihr den DLC?