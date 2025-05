"Fast unspielbar": Kingdom Come Deliverance 2-Spieler sind richtig genervt, weil Update 1.3 übles Objekt-Flackern mitbringt

Kingdom Come: Deliverance 2 bekommt ein dickes Update und seinen ersten DLC.

Eigentlich haben Kingdom Come: Deliverance 2-Fans allen Grund zur Freude. Immerhin wurde nicht nur der kostenpflichtigen DLC "Begegnungen mit dem Tod", sondern auch noch das umfangreiche Update 1.3 veröffentlicht. Allerdings bringt genau dieses Update neben neuen Quests und Pferderennen auch einen richtig anstrengenden Grafik-Bug mit sich.

Darum geht's: Gehört ihr zu denjenigen, die sich auch schon auf die neuen Inhalte gefreut hatten, musstet ihr wahrscheinlich auch schon feststellen, dass Update 1.3 nicht nur coole Neuerungen, sondern auch ein nerviges Flackern eingeführt hat. Das taucht bei ziemlich vielen Objekten auf und lenkt ordentlich ab.

Hier könnt ihr euch die Problematik in einem Video ansehen. Offenbar tritt das Flackern bei allerlei unterschiedlichen Dingen auf, wie zum Beispiel Türen oder Fässern. Es ist zwar nicht permanent zu sehen, aber doch oft genug, um gehörig zu stören.

Alle Plattformen betroffen: In den Kommentaren unter dem Video melden sich unzählige Personen zu Wort, die dasselbe Problem haben. Dabei scheint es keinen Unterschied zu machen, ob ihr nun auf dem PC, der Xbox oder der PS5 zockt. Auch die PS5 Pro ist anscheinend von den technischen Schwierigkeiten betroffen.

Es gibt einen Workaround, aber nur auf dem PC: Falls ihr Kingdom Come Deliverance 2 nicht auf PS5 oder Xbox, sondern am PC spielt, habt ihr Glück. Ihr könnt das nervige Flackern mit einer simplen Eingabe in der Konsole abschalten (die ihr mit einem Druck auf die Tilde-Taste, die geschlängelte Linie, öffnet) wie ein Reddit-User schreibt:

"Auf dem PC: Nutzt das Konsolen-Kommando 'e_DissolveUsePermanentRenderObjects=1'. Es wird im nächsten Hotfix adressiert."

Spielt ihr auf Xbox oder PS5, schaut ihr in die sprichwörtliche Röhre. Hier könnt ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 keine Konsole öffnen, um die entsprechenden Kommandos einzugeben. Das heißt, dass auch die Cheats für Kingdom Come Deliverance 2 nicht funktionieren.

Wann kommt der Hotfix? Das steht noch nicht fest. Auf Social Media häufen sich zwar die Berichte von entnervten Fans, die Kingdom Come Deliverance 2 mit dem Flackern als unspielbar empfinden, bisher gibt es aber noch keine offizielle Reaktion. Auch eine Ankündigung, dass die Probleme kurzfristig behoben werden, steht zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch aus.

Habt ihr auch mit dem Flackern zu kämpfen und vielleicht irgendeine Workaround-Idee für die Konsolen-Versionen?