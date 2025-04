Kingdom Come Deliverance 2-Fan findet nach 80 Stunden heraus, dass Heinrich einen völlig absurden Kampftrick beherrscht - kennt ihr ihn schon?

Heinrich hat ungeahnte Fähigkeiten.

Heinrich muss in Kingdom Come: Deliverance 2 nach einer schweren Verletzung viele Kampftechniken neu erlernen. Im Verlauf des Spiels wird er jedoch schließlich zu einem meisterhaften Krieger (falls wir nicht vergessen, Perks freizuschalten).

Zu seinen Spezialitäten gehören aber nicht nur typisch ritterliche Schwertkampftechniken wie gekonnte Finten. Nein, er hat auch einen Move drauf, der die Frage aufwirft, ob der böhmische Held nicht vielleicht zur "Kampfmönch-Ausbildung" in einem Kloster fernab von Sedletz oder Sasau zu Gast war.

Dieser böhmische Recke pariert Klingen einfach mit den Fäusten

Die Kingdom Come-Reihe setzt in ihrem Mittelalter-Setting auf einen wesentlich höheren Realismusgrad als andere Rollenspiele. Wer zu Beginn des Spiels nicht immer wieder ins Gras beißen will, muss sich in Kämpfen gut rüsten und mit Bedacht auf jeden Gegner reagieren.

Da ist es doch einigermaßen verwunderlich, dass Heinrich Schwerthiebe einfach mal so mit den Fäusten parieren kann. Reddit-User shadowclone515 hat das nach 80 Stunden Spielzeit entdeckt und war fasziniert genug, um einen Clip davon zu teilen.

Welche Kampftechnik Heinrich da genau ausübt, können wir auch nicht sagen, aber wir denken jedenfalls eher an Mixed Martial Arts als an irgendetwas, das er in der typisch mittelalterlichen Ritterausbildung gelernt haben könnte. Und seine Fäuste halten offenbar ganz schön was aus.

Kollegin und Hobby-Kampfsportlerin Annika erinnern die Moves am ehesten an Judo oder Ju-Jutsu; mit einem Augenzwinkern, versteht sich.

Witzig und nützlich

Unter dem Video amüsieren sich Fans über Heinrichs Fähigkeiten. Ein User kommentiert beispielsweise mit: "Heinrich, der Mönch ist angekommen", und spielt damit auf eine typische Martial Arts-Klasse an, die es in diversen anderen RPGs gibt.

Das ist aber nicht nur witzig anzuschauen, sondern durchaus praktisch. Schließlich werden wir in Kingdom Come 2 immer wieder von plötzlichen Kampfsituationen überrascht und da wir die Waffe manuell ziehen müssen, sind die Fäuste natürlich eine nette Alternative. Und unfassbar badass noch dazu!

Gegner lassen sich mit bloßen Händen sogar entwaffnen und ein weiterer Reddit-User berichtet, auch schon mal einen Schild auf diese Weise gebrochen und sich dann gewundert zu haben.

Im Spielermenü finden wir unter "Kampf" eine ganze Sparte mit Perks, die uns stärken, wenn wir mit den Fäusten kämpfen. Darunter ist beispielsweise auch "Faustrecht", der uns einen Bonus von 5 auf die Kategorie Faustkampf gibt, wenn wir mit bloßen Händen gegen bewaffnete Feinde kämpfen. Unter dem Beitrag schlagen Community-Mitglieder verständlicherweise schon "No Weapon"-Challenge-Runs vor.

Wusstet ihr von Heinrichs besonderen Fähigkeiten und wie und wann habt ihr erfahren, dass er mit bloßen Händen Schwertklingen parieren und Gegner entwaffnen kann?