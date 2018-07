Fans haben lange warten müssen, doch der Release von Kingdom Hearts 3 soll dafür auch deutlich umfangreicher ausfallen, als viele es erwartet hätten.

Wie die Website Geek nach einer Hands-on-Gelegenheit berichtet, soll Kingdom Hearts 3 insgesamt einen Umfang von mehr als 80 Spielstunden bieten können. Nebenaufgaben und Mini-Spiele sind hier inklusive.

Kingdom Hearts 3

Story ist absichtlich kompliziert, sagt Schöpfer Tetsuya Nomura

Das bietet Kingdom Hearts 3

Allein die Hauptstory um Sora, Donald und Goofy soll zwischen 40 und 50 Stunden dauern, wenn sich Spieler nur an die Hauptpfade halten. Den Großteil der zusätzlichen Inhalte sollen die zahlreichen Mini-Spiele ausmachen, die das Action-RPG im Gepäck hat.

Neben einem "Koch-Spiel", das auf dem Pixar-Film Ratatoiulle basiert, verstecken sich auch 20 unterschiedliche Retro-Sidescroller, die auf Mickey Mouse-Cartoos der 1930er und 1940er anspielen.

Meine Kollegin AK hatte im Mai die Gelegenheit, ein paar Stunden mit Kingdom Hearts 3 zu verbringen. In ihrer Preview stellt sie fest, dass sich das Warten auf den oft verschobenen dritten Teil gelohnt hat, auch wenn Details wie die Steuerung noch nicht ganz stimmig ist.

Bis zum Release ist aber zum Glück noch etwas Zeit. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass Kingdom Hearts 3 nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst am 29. Januar 2019 für PS4 und Xbox One erscheint.