Kingdom Hearts 3 - Release-Termin womöglich durch Händler geleakt

Das Warten auf Kingdom Hearts 3 könnte schon in knapp einem halben Jahr endlich ein Ende haben. Ein neuer Hinweis deutet nämlich darauf hin, dass das Disney-RPG Ende Oktober sein Release feiert.

Auf der offiziellen Website von Target ist dieses Angebot aufgetaucht. Damit bietet der US-amerikanische Einzelhändler KH3 für Vorbesteller an. Das Release-Datum war bis vor Kurzem noch auf den 31. Oktober 2018 datiert (via VG247), mittlerweile gibt der Händler jedoch das standardmäßige Datum für Spiele ohne festes Release Datum, den 31. Dezember, an.

Wie realistisch ist ein Release am 31. Oktober?

Der letzte Tag des Oktobers fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch. Ein recht ungewöhnlicher Wochentag für ein Release eines Spiels vom Kaliber von Kingdom Hearts - große Titel werden für gewöhnlich freitags veröffentlicht. Gut möglich, dass Target das Datum zunächst schlicht als Platzhalter verwendet hat. Dasselbe gilt natürlich für den 31. Dezember, der aktuell gelistet ist. Ein Release an Halloween ist also eher unwahrscheinlich.

Gut möglich, dass das konkrete Release-Datum von Kingdom Hearts 3 offiziell bei der E3 2018 bekannt gegeben wird. Kingdom Hearts 3 soll dieses Jahr für PS4 und Xbox One erscheinen.