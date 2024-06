Nur 2,99 Euro im eShop: Holt euch jetzt dieses großartige Strategie-Adventure mit 80% Rabatt

Kingdom: New Lands ist jetzt besonders günstig im eShop.

Aktuell überschwemmt uns vor allem der PlayStation Store regelmäßig mit jeder Menge neuer Angebote – das heißt aber nicht, dass andere Konsolen leer ausgehen. Sucht ihr gerade neues Futter für eure Nintendo Switch, könnt ihr euch nämlich auch über die frischen Sommerangebote im Store freuen, bei denen über 2.000 Spiele dabei sind. Darunter ist unter anderem auch diese kleine Perle hier:

Um dieses Angebot im eShop geht es:

Spiel : Kingdom: New Lands

: Angebotspreis: 2,99 Euro

2,99 Euro regulärer Preis: 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent)

14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 23. Juni 2024

Seid ihr noch an weiteren Angeboten für andere Konsolen interessiert? Hier haben wir noch ein paar Empfehlungen für euch rausgesucht und stellen sie euch vor:

Das ist Kingdom: New Lands

1:54 Kingdom: New Lands - Gameplay-Trailer: kostenloses Addon und Xbox-One-Release

Genre: Aufbau-Strategie

Darum geht's: Kingdom: New Lands ist ein Strategiespiel mit charmanter 2D-Pixel-Optik. Als Monarch*in kommt ihr auf einer Insel an und erhaltet die Aufgabe, euer Königreich aufzubauen und zu verteidigen.

Dabei habt ihr anfangs nur euer Pferd, eure Krone und einen Sack voll Münzen. Denn Geld benötig ihr für so ziemlich alles: Sei es um neue Leute anzuheuern, ihnen dann die Werkzeuge zu geben, um neue Strukturen zu bauen, oder den Händler auf Reisen zu schicken, damit er seine Gewinne mit euch teilt.

Mit eurem treuen Reittier könnt ihr außerdem das Land bereisen, um etwa Schatzkisten mit noch mehr Gold zu finden. Euch erwarten allerdings auch Gefahren, jede Nacht werden eure Siedlungen nämlich von Kreaturen angegriffen, die euer Gold und eure Krone stehlen wollen – verliert ihr die Krone, heißt es Game Over.

Kingdom: New Lands ist dabei mechanisch nicht allzu herausfordernd. Der Reiz liegt hauptsächlich darin, herauszufinden, wie ihr euer neues Land bestmöglich beherrschen könnt. Das Spiel bietet euch nämlich kaum Hilfestellung, oftmals müsst ihr selbst herausfinden, was am besten funktioniert. Das kann ziemlich frustrierend, aber auch sehr belohnend sein.

Fortsetzung mit Koop: Falls euch das generelle Gameplay zusagt, ihr aber auch Lust auf Koop habt, können wir euch auch die Fortsetzung Kingdom Two Crowns empfehlen. Das bietet nicht nur einen Kampagnenmodus, ihr könnt auch sowohl allein oder lokal gemeinsam mit einer zweiten Person spielen. Das Spiel ist ebenfalls im eShop im Angebot, kostet aber 4,99 Euro.