Kinoreifer Klang: Diese Soundbar macht Surround-Sound einfach zugänglich

Bei dieser Soundbar von JBL könnte man schon fast von einem Audio-Transformer sprechen.

Filme fast so erleben, wie im Kino – um das zu erreichen braucht es nicht nur einen imposanten TV mit starkem Display, sondern auch starken Sound. Und den erreicht man am besten mit einem guten Soundsystem. Wer nicht viel Hirnschmalz darauf verwenden will, sich Gedanken um das perfekte Sound-Setup zu machen, der findet in der JBL Bar 800 MK2 die perfekte Lösung für räumlichen Klang, ohne viel Aufwand.

Das macht diese Soundbar einzigartig

Das angepriesene Feature besteht darin, dass ihr jeweils Links und Rechts einen Lautsprecher der Soundbar abnehmen könnt. Diese könnt ihr dann als externen Lautsprecher mit in einen anderen Raum nehmen, wenn ihr beispielsweise einen Snack aus der Küche holt, oder auf die Toilette müsst, aber weiter zuhören wollt.

Die Lautsprecher der Soundbar sind magnetisch und können deswegen einfach abgenommen werden.

Oder aber ihr verwandelt eure Soundbar mit nur wenigen Schritten in ein 7.1 Soundsystem, mit dem ihr Dolby Atmos in vollsten Zügen genießen könnt. Dazu stellt ihr die beiden abnehmbaren Lautsprecher einfach hinter eurem Sofa aus, sodass sie euch ihren Klang von hinten um die Ohren hauen können.

Was genau heißt eigentlich Dolby Atmos?

Hinter diesen zwei Worten verbirgt sich tatsächlich mehr als nur Marketing-Blabla. Denn erst durch diese Soundtechnologie ist es möglich, dass verschiedene Geräusche an unterschiedliche Stellen im Raum platziert werden und echter 3D-Sound entsteht. Denn bei Dolby Atmos wird der Sound nicht mehr auf verschiedene Kanäle aufgeteilt, sondern jedes Geräusch steht für sich allein und kann individuell platziert werden.

Natürlich gehört zur Soundbar auch ein kabelloser Subwoofer.

Ein kurzes Beispiel zur Veranschaulichung: In einer Szene fliegt ein Hubschrauber über die Köpfe einiger Personen hinweg, die schräg von unten gefilmt werden. Bei herkömmlichen Stereo-Sound würdet ihr den Sound des Hubschraubers frontal von vorne hören. Bei Dolby Atmos hingegen hört es sich so an, als würde der Hubschrauber wirklich über euch Kreisen, da der Sound hauptsächlich von oben kommt.

Damit das funktioniert, müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein: Zum einen braucht es sogenannte Upfiring Speaker. Damit sind Lautsprecher gemeint, die ihren Sound nicht frontal, sondern nach oben hin abstrahlen. Das kann entweder über externe Speaker erreicht werden, oder, wie im Fall der JBL Bar 800 MK2, mit direkt in der Soundbar verbauten Lautsprechern.

Außerdem muss die Soundbar Dolby Atmos auch auf technischer Ebene unterstützen. Das ist inzwischen aber bei fast allen modernen Soundbars der Fall, besonders bei bekannteren Marken wie JBL oder Bose.

Kino-Feeling für die eigenen vier Wände

Die JBL Bar 800 MK2 ist meiner Meinung nach eine der einfachsten Möglichkeiten, wahren 3D-Sound zu genießen. Einfach Lautsprecher abnehmen, positionieren und ab geht die Post – geht es besser? Oh ja, denn gerade könnt ihr euch die Soundbar auch noch zum Schnäppchenpreis sichern!