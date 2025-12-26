König der Löwen-Sensation: Mufasa und Scar konnten wohl zaubern! Disney bestätigt alte Fan-Theorie und verrät, wo die beiden Magie gelernt haben

König der Löwen steckt auch heute noch voller Überraschungen, zum Beispiel was Mufasa und Scar angeht.

Der König der Löwen gehört wahrscheinlich für viele von uns untrennbar zur Kindheit dazu. Aber ein neuer Comic lässt die Ereignisse aus dem Film von 1994 heute in ganz anderem Licht erscheinen. Darin wird nämlich mehr oder weniger eine Fantheorie bestätigt, die sich darum dreht, dass Mufasa zaubern konnte und sich sogar nach seinem Tod dank Magie noch aus dem Jenseits bei Simba meldet.

Da scheint mehr dran zu sein, als es auf den ersten Blick den Anschein macht. Zumindest Scar hat wohl auf jeden Fall die Zauberei beherrscht – und das dürfte dann auch für Mufasa gelten.

Update am 26. Dezember: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch mal für euch überprüft.

Disney bestätigt: In Der König der Löwen gibt es Magie und das könnte das bedeuten

Darum geht's: In der vierten und letzten Ausgabe der Disney Villains: Scar-Comicreihe von 2023 taucht der Affe Rafiki in einem Traum des König der Löwen-Bösewichts Scar auf. Das Bemerkenswerte daran ist aber vor allem ein kleiner Teil des kurzen Dialoges, in dem Scar Rafiki beschuldigt, einen Zauberspruch gewirkt zu haben.

"Ich habe deine Beschwörungen gehört. Ich erkenne einen Zauberspruch, wenn ich einen höre." (via: ScreenRant)

Woraufhin Rafiki erwidert, dass das ja klar sei. Immerhin habe Scar bei dem Besten gelernt – und zwar ihm selbst. Rafiki hat Scar also offenbar Magie beigebracht. Auch wenn es sich hierbei nur um eine Unterhaltung in einem Traum handelt, bestätigt Disney dadurch wohl, was schon seit Längerem als Fantheorie durchs Netz geistert.

Scar beherrscht Magie und hat sie von Rafiki gelernt. Darum müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass auch Mufasa bei demselben Lehrmeister in die Kunst der Zauberei unterwiesen worden ist. Was wiederum bedeuten könnte, dass Mufasas Wolken-Erscheinung keine Einbildung oder Halluzination von Simba war, sondern echte Magie.

Magic Mufasa in König der Löwen!

Selbst wenn Mufasa zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon tot war, könnte er mit Hilfe von besonders mächtiger Magie aus dem Grab zu seinem Sohn gesprochen haben. Der Theorie nach soll Mufasas Geist jedenfalls aus einer traumartigen Zwischenwelt nach dem Tod durch den Einsatz von Zauberkraft in der Lage gewesen sein, kurzzeitig wieder in der physischen Welt aufzutauchen. Der König der Löwen-Comic scheint das zu bestätigen.

Allein die Nachricht, dass Magie in der Welt von König der Löwen existiert und hier so ganz nebenbei und selbstverständlich thematisiert wird, kommt eigentlich einer kleinen Sensation gleich.

Aber allzu ernst nehmen solltet ihr das Ganze vermutlich nicht. Denn allzu lange wollen wir gar nicht über die Details nachdenken – sonst müssten wir uns zum Beispiel irgendwann auch mit der Frage nach dem Verwandtschaftsgrad von Simba und Nala auseinandersetzen.

