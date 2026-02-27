Netflix' One Piece hat bereits den Schauspieler für einen der zukünftig wichtigsten Strohhüte gecastet

Der Cast der One Pieces Live-Action-Serie erweitert sich um einen weiteren Schauspieler, der in die Rolle eines Strohhutes schlüpfen wird.

Myki Trieu
27.02.2026 | 16:50 Uhr

Der Schauspieler des zukünftigen Strohhuts wurde enthüllt. (© Eiichiro Oda, Netflix) Der Schauspieler des zukünftigen Strohhuts wurde enthüllt. (© Eiichiro Oda, Netflix)

Der Start der zweiten Season von Netflix’ One Piece Live-Action-Serie rückt näher und es sind nur noch wenige Tage bis zum Release. Obwohl also die zweite Staffel in den Startlöchern steht und noch nicht veröffentlicht wurde, hat ein Insider und Fan bereits den Schauspieler eines bestimmten Piraten geleakt: Brook.

Martial T. Batchamen wird in die Rolle des Musikers und Piraten Brook schlüpfen

Laut Insider*in Pewpiece und anderen Quellen hat Netflix den südafrikanischen Schauspieler Martial T. Batchamen für die Rolle des Piraten und zukünftigen Strohhutes Brook gecastet, der bereits in der zweiten Season von Live-Action-Serie auftauchen soll.

Hier der X-Beitrag von PewPiece:

Martial T. Batchamen ist für seine Rolle als Barkhad im Bollywood-Film Lootere, Jean-Luc in der Komödie Tali’s Joburg Diary und TJ in der Psycho-Thriller-Serie The Morning After bekannt. Sein erste Rolle von Martial T. Batchamen war der "Bettler-Junge" in der Drama-Serie Charlie Jade aus dem Jahr 2005.

Was es mit seinem Charakter "Brook" in One Piece auf sich hat und wie sich Auftritt in Season 2 vom Original-Manga-Werk von Eiichiro Oda unterscheidet, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.

