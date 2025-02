Ihr freut euch auf Mario Kart 9? Dann schnappt euch jetzt diese kostenlosen Mario Kart-Goodies mit Switch Online

Super Mario Kart legte auf dem Super Nintendo den Grundstein für eine der populärsten Fun-Racer-Serien der Welt.

Wer ein kostenpflichtiges Switch Online-Abo hat, bekommt nicht nur in regelmäßigen Abständen Zugriff auf zusätzliche Klassiker älterer Nintendo-Systeme, sondern immer mal wieder auch diverse Goodies wie Nutzer-Icons spendiert.

Vielleicht hat Nintendo die ersten Spielszenen zum neuen Mario Kart zum Anlass genommen, um bei der aktuellen Goodie-Aktion den allerersten Teil der beliebten Fun-Racer-Reihe zu würdigen. Derzeit bekommt ihr nämlich mehrere Icons des SNES-Klassikers Super Mario Kart quasi geschenkt – müsst dafür aber auch etwas tun.

So bekommt ihr die Super Mario Kart-Icons bei Switch Online

Um die Icons zu bekommen, müsst ihr lediglich die Super Nintendo-App im Switch Online-Service öffnen und Super Mario Kart starten. Dafür bekommt ihr 50 Platinum-Punkte gutgeschrieben.

Damit könnt ihr euch dann wiederum fünf der insgesamt sieben Super Mario Kart-Icons kaufen – jedes davon kostet nämlich zehn Platinum-Punkte. Für die restlichen zwei müsst ihr also anderweitig Platinum-Punkte auftreiben.

Hier ist eine Übersicht der verfügbaren Designs:

Fünf dieser Icons bekommt ihr dank der Platinum-Punkte durch das Spielen von Super Mario Kart "geschenkt". Bildquelle: https://x.com/IconsNSO/status/1886581706209051070/photo/1

Bis wann sind die Icons verfügbar? Die Aktion ist zeitlich begrenzt und läuft bis zum 3. März 2025.

Abseits der Goodies lohnt es sich aber auch so, in Super Mario Kart reinzuschauen. Das Rennspiel ist nämlich trotz der mittlerweile etwas angestaubten Optik prima gealtert und es ist faszinierend zu sehen, wie die Reihe ihren Anfang nahm, die vermutlich noch in diesem Jahr mit dem neuen Mario Kart (9?) weitergehen wird.

Die ersten Spielszenen zum neuen Mario Kart gab es im Switch 2-Ankündigungstrailer zu sehen:

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Mehr zu Switch Online und dem Erweiterungspass

Switch Online ist ein kostenpflichtiger Abo-Service für die Nintendo-Konsole. Damit bekommt ihr unter anderem Zugang zum Online-Multiplayer von Spielen oder könnt Speicherstände in der Cloud lagern.

Außerdem bekommt ihr Zugriff auf Titel bestimmter älterer Nintendo-Systeme, etwa dem SNES. Die aktuellen Neuzugänge könnt ihr also auch mit dem Basis-Abo spielen.

Der Erweiterungspass muss zusätzlich erworben werden und bietet eine deutlich größere Bibliothek älterer Titel, darunter auch Spiele vom Nintendo 64, Sega Mega Drive oder Game Boy Advance. Alle weiteren Infos und die Preise für Nintendo Switch Online findet ihr im oben verlinkten Artikel.