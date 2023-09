Sony löscht Trailer und Tweets zu PS5-Exclusive: Fans haben Angst, dass es eingestellt wurde

Wurde das KOTOR-Remake komplett gestrichen?

Bereits 2021 kündigte Sony ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic an, das konsolenexklusiv für die PS5 erscheinen sollte. Letztes Jahr tauchten dann Berichte auf, laut denen das geplante Remakte mit massiven Problemen zu kämpfen hätte und auf unbestimmte Zeit verschoben werden sollte.

Schon damals haben Fans sich Sorgen gemacht, jetzt könnte es aber sogar noch schlimmer werden: Sony hat jetzt nämlich klammheimlich nicht nur den Trailer zum Spiel auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal versteckt, sondern auch den Ankündigungspost auf X (ehemals Twitter) einfach gelöscht.

Sony entfernt Hinweise auf KOTOR-Remake und Fans machen sich Sorgen

Wie aufmerksame Fans entdeckt haben, hat Sony nicht nur den offiziellen Ankündigungs-Trailer zum Spiel auf privat gestellt, sondern auch die KOTOR-Teaser zum Showcase von ihrem X-Kanal entfernt. Andere Beiträge vom gleichen Showcase sind dagegen noch auf dem Kanal zu finden.

Hier könnt ihr euch den Trailer trotzdem noch anschauen:

1:06 Star Wars: Knights of the Old Republic - Trailer kündigt Remake des Kult-RPGs an

Der einzige Beitrag von Sony, der das Remake noch erwähnt, enthält auch andere Spieleankündigungen und wurde vermutlich deshalb nicht gelöscht.

Sony selbst hat die Löschung bislang nicht kommentiert, entsprechend machen Fans sich jetzt natürlich Sorgen, ob das Remake womöglich komplett eingestampft wurde. Andere vermuten auch schlicht, das Sony jetzt nichts mehr mit dem Publishing zu tun haben könnte. Ungewöhnlich ist das Vorgehen aber allemal.

Ein Fan merkt auf Reddit außerdem an, das die Löschungen mit Budgetstreichungen des Mutterkonzerns Embracer Group zusammenfallen, zu denen sowohl das alte (Aspyr) als auch das neue Entwicklerteam Saber Interactive gehört:

Alles, was gerade bei Embracer gemacht wird außer den riesigen Projekten bei etablierten Studios ist gerade in Gefahr.

Zuletzt hatte Bloomberg im Juli 2022 berichtet, dass das KOTOR-Remake in Schwierigkeiten steckt. Demnach soll das Entwicklerteam Sony und Lucasfilm eine interne Demo vorgestellt haben, die überhaupt nicht gut ankam.

Design Director Brad Prince und Art Director Jasdon Minor wurden daraufhin wohl gefeuert und das Spiel pausiert und auf unbestimmte Zeit verschoben. Danach wurde es still um das Star Wars-Remake. Ob der Titel jetzt tatsächlich eingestellt wurde, müssen Fans aber weiterhin abwarten, bis es eine offizielle Ansage gibt.

Wärt ihr traurig, wenn das KOTOR-Remake eingestellt worden wäre oder hattet ihr ohnehin zu viel Angst, dass es schlecht wird?