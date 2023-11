'Niemand arbeitet an dem Spiel' – PS5-exklusiver Star Wars-Titel liegt laut Insider auf Eis

Ist das das Aus für das KOTOR-Remake?

Die Sterne für das Remake des BioWare-RPG-Hits Knights of the Old Republic stehen nicht gut. Nach diversen schlechten Nachrichten scheint sich das Star Wars-Spiel, das auf der Konsole zeitexklusiv auf die PS5 kommen sollte, nun nicht einmal mehr in der Entwicklung zu befinden. Das behauptet zumindest Jeff Grubb von Giant Bomb (GameSpot) in einer neuen Folge von Game Mess Mornings.

KOTOR-Remake liegt angeblich brach

Das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic seiner schwierigen Entwicklungsgeschichte zum Pfer gefallen zu sein. Geht es nach Jeff Grubb, ist das Spiel nicht mehr länger einfach nur auf unbestimmte Zeit verschoben, sondern es wird sogar "in keiner Weise und in keinem Studio daran gearbeitet".

Dass dem wirklich so ist, haben weder die Embracer Group noch Sony als Partner bestätigt. Bei der bisherigen Entwicklungsgeschichte des KOTOR-Remakes wäre eine solche Hiobsbotschaft allerdings keine wirkliche Überraschung. Denn seit der Titel im September 2021 beim PlayStation Showcase angekündigt wurde, sucht man gute Nachrichten darüber vergebens.

Hier der Teaser-Trailer von der Ankündigung:

1:06 Star Wars: Knights of the Old Republic - Trailer kündigt Remake des Kult-RPGs an - Trailer kündigt Remake des Kult-RPGs an

Schlechte Vorboten: Angeblich wurde das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben, nachdem eine interne Demo enttäuschte. In diesem Zusammenhang wurden scheinbar auch zwei leitende Entwickler von Aspyr entlassen, dem bis dahin verantwortlichen Studio der Embracer Group.

Schließlich soll die Entwicklung ganz von Saber Interactive-Studio übernommen worden sein, die ebenfalls Teil von Embracer sind. Das wurde zwar nicht bestätigt, Embracer verkündete aber, dass ein AAA-Projekt das Studio innerhalb der Gruppe gewechselt habe (via GameSpot). Laut Grubb wurde aber auch das Team von der Entwicklung abgezogen.

Nachdem Sony im September 2023 dann auch noch Trailer und Tweets zum Remake entfernte, wurde die Sorge der Fans noch größer. Schon damals wurde darüber spekuliert, ob das Projekt eingestellt wurde. Sony erklärte die Löschungen zwar mit abgelaufenen Musiklizenzen, wenn wir allerdings Jeff Grubbs Aussagen Glauben schenken, könnte dort tatsächlich noch mehr hintergesteckt haben.

Wie es nun wirklich um das KOTOR-Remake steht, können wir nicht sicher sagen. Jeff Grubb ist zwar ein gut informierter Insider und Journalist, letztendlich wurde aber noch nicht bestätigt, dass das Projekt auf Eis liegt. Und selbst wenn, besteht zumindest theoretisch noch die Möglichkeit, dass es irgendwann wieder aufgenommen wird.

Was würdet ihr davon halten, wenn die Entwicklung zum Knights of the Old Republic-Remake brach liegen würde? Interessiert euch das Spiel überhaupt, oder bleibt ihr sowieso lieber beim Original von BioWare?