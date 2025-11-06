KPop Demon Hunters 2 ist laut Bericht jetzt offiziell - aber auf den Release müssen wir fast bis zum nächsten Jahrzehnt warten

Die Fortsetzung zum Hit KPop Demon Hunters soll laut Bloomberg offiziell sein. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten für alle, die auf baldigen Nachschub hoffen.

Eleen Reinke
06.11.2025

KPop Demon Hunters war für Netflix ein absoluter Mega-Erfolg, mit dem der Streamingdienst offensichtlich nicht gerechnet hatte. Entsprechend gibt es zwar inzwischen zahlreiche Pläne für Merchandise, Fortsetzungen und Spin-offs, aber all das gerät nur langsam ins Rollen.

Zumindest die direkte Fortsetzung soll jetzt sicher sein, wenn es nach einem Bloomberg-Bericht geht. Auf ein wenig Wartezeit müssen Fans sich trotzdem einrichten.

KPop Demon Hunters 2 dauert noch ein paar Jahre

Wie Bloomberg und kurz darauf auch der The Hollywood Reporter nämlich berichten, hat Netflix jetzt frisch einen Deal für die heißersehnte Fortsetzung mit Sony und den Regisseur*innen des ersten Teils (Maggie Kang und Chris Appelhans) abgeschlossen.

Ein Sequel zum KPop-Musical-Film war schon länger in Planung, mit dem Deal dürfte jetzt aber sicher sein, dass es nicht nur wirklich kommt, sondern auch Teile des Originalteams an der Fortsetzung beteiligt sein werden.

Allerdings gibt es auch einen kleinen Wermutstropfen bei der Sache: Da die Planung an einem Sequel erst jetzt so richtig beginnen kann, müssen wir uns wohl noch eine ganze Weile gedulden. Laut Bloomberg soll KPop Demon Hunters 2 (oder wie auch immer die Fortsetzung dann heißen wird) nämlich erst 2029 erscheinen.

Genaueres zum Release verrät die Newsseite nicht, wir dürften damit aber mindestens dreieinhalb Jahre Wartezeit vor uns haben – das wäre keine ungewöhnliche Zeitspanne für ein Sequel zu einem animierten Film.

Potenziell müssen wir aber gar nicht so lange warten, um Neues aus dem Universum von KPop Demon Hunter zu bekommen. Berichten zufolge soll Netflix nämlich noch zahlreiche weitere Projekte planen, darunter eine animierte Serie. Auch ein Kurzfilm soll wohl in Planung sein und könnte die Wartezeit zwischen den Filmen überbrücken.

Daneben können wir uns möglicherweise in Zukunft auch auf ein Live-Acrtion-Remake und sogar ein Musical freuen. Welche Projekte am Ende aber wirklich das Licht der Welt erblicken, hängt mit Sicherheit auch davon ab, wie lange der Erfolg von KPop Demon Hunters anhält.

