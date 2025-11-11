KPop Demon Hunters-Fortsetzung: Das wissen wir zur Trilogie, Serie, dem Live-Action-Remake und mehr

KPop Demon Hunters soll zu einem riesigen Franchise werden.

Der animierte, Netflix-Film KPop Demon Hunters war ein riesiger Erfolg für den Streaminganbieter. Kein Wunder also, dass bereits Fortsetzungen und Spin-offs in Planung sind – darunter sogar ein mögliches Bühnenmusical. Wir fassen zusammen, was aktuell für das Franchise geplant ist.

Letztes Update am 11. November: Sony und Netflix haben sich für einen Deal geeinigt und das Sequel soll nicht vor 2029 erscheinen. Die beiden Firmen äußern sich jedoch nicht zu dem Deal bisher. (via Deadline)

KPop Demon Hunters 2 und 3: Das ist zur Trilogie bekannt

Wie The Wrap berichtet, soll Netflix aktuell gleich mehrere Fortsetzungen für den Mega-Hit KPop Demon Hunters planen. Laut einer Quelle wird der erste Film so ein Teil einer Trilogie, uns erwarten also noch zwei Fortsetzungen – Netflix selbst hat das allerdings bislang noch nicht offiziell bestätigt. Jedoch befinden sich Sony und der Streaminganbieter aktuell in Gesprächen (via Hollywood Reporter).

Release: Wann erscheint die KPop Demon Hunters-Fortsetzung?

Ihr werdet euch noch etwas gedulden müssen, aber es ist das ungefähre Release-Termin für KPop Demon Hunters 2 bekannt. So soll das Sequel 2029 an den Start gehen (via Deadline). Zwischen Ankündigung und Release hatte es damals beim Vorgänger ebenfalls knapp vier Jahre gedauert.

KPop Demon Hunters-Kurzfilm könnte Wartezeit überbrücken

Damit das Warten auf den nächsten Teil uns nicht komplett auf dem Trockenen zurücklässt, soll laut The Wrap auch ein Kurzfilm im Gespräch sein – ähnlich wie zuletzt bei Disneys Die Eiskönigin. Hier erschien der erste Film 2013, der Kurzfilm Die Eiskönigin – Party-Fieber wurde 2015 veröffentlicht und der zweite Teil kam 2019 in die Kinos.

Gut möglich also, dass uns ein Kurzfilm dann schon 2026 oder 2027 erwartet. Offiziell ist dazu allerdings bislang nichts bekannt.