God of War: Jetzt ist auch Kratos in Fortnite dabei

Kratos kämpft in Fortnite mit! Das bestätigten Sony und Epic Games, nachdem es bereits einige Gerüchte um den Gott des Krieges gab. Es existiert bereits ein Trailer, der Kratos dabei zeigt, wie er mit seiner Axt einen Fortnite-Charakter vor einem Werwolf rettet. "Junge" sagt er in diesem zwar nicht, aber dafür ist der gesprächige Kopf von Mimir dabei. Am Ende des Videos wird kurz eine goldene Rüstung zu sehen, die anscheinend PS5-exklusiv ist.

Diese Items sind mit dabei:

Mimirs Kopf

Leviathan Spitzhacke (mit dem Emote "Frozen Burst")

Guardian Schild Gleiter

Goldene Rüstung

Beim God of War-Studio Sony Santa Monica freut man sich ungemein über das Cross-Over. Studio-Chef Cory Barlog äußerte sich überschwänglich:

"Kratos in Fortnite ist ein Cross-Over über das wir schon lange geredet haben; es ist also entsprechend erfreulich, die Kooperation endlich zustande kommen zu sehen! Das erste was ich mit Kratos im Spiel machen werde, ist Händchen zu halten oder vielleicht mit Mancake einen Spaziergang im Mondlicht zu unternehmen."

Hier noch ein kleines Schmankerl von Twitter, das so manchem Fan von God of War bitter aufstoßen könnte:

Folgt der Master Chief in Fortnite?

Wenn Sony Kratos bekommt, möchte Microsoft vermutlich auch nicht leer ausgehen. Und allem Anschein nach wird die Xbox-Familie den Master Chief ins Rennen schicken. Offiziell ist noch nichts, aber einige Leaks deuten darauf hin. Zum einen wurde "Master Chief" im Game-Code gefunden und zum anderen entdeckte "FNBR Leaks" Bilder eines Warthogs und eines Gleiters der UNSC.

Wann sehen wir den Master Chief in Fortnite? Da noch nichts bestätigt ist, können wir nur spekulieren. Allerdings rechnen wir nach der Bekanntgabe von Kratos mit einer baldigen Bestätigung seitens Microsoft und Epic Games.

Kampf der Helden: Da die Fortnite-Skins, wie Kratos, auf allen Plattformen verfügbar sind, könntet ihr so also Kratos gegen den Master Chief kämpfen lassen. Was euch bei Fortnite auf der PS5 und Xbox Series X/S erwartet, fassen wir für euch ebenfalls zusammen.

